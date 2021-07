Editorial - Un passeport d’immunité, vite!

En matière de test sérologique, c’était LE chaînon manquant. Le nouveau test sanguin développé par le CHUV et l’EPFL permet de dire si une personne est protégée contre le SARS-CoV-2 mais aussi ses variants. Jusqu’ici, les tests sérologiques permettaient de démontrer une exposition préalable au virus ou au vaccin. Mais pas d’attester une immunité protectrice.

Une nouvelle capitale, donc, pour la lutte contre la circulation du Covid-19. Et pourtant. Si vous faites ce test (que vous devrez payer 100 francs de votre poche et justifier avec un certificat médical) et qu’il conclut que vous ne risquez pas de contaminer autrui, cela ne vous donnera pas droit pour autant au certificat Covid.

«Une attestation d’immunité protectrice doit donner droit au pass sanitaire.»

Une réalité difficilement compréhensible, si l’on admet que l’immunité constitue l’information la plus cruciale pour décider qui peut librement voyager ou encore aller en boîte de nuit. Elle offre plus de garanties qu’un test PCR, lequel peut être effectué juste avant l’augmentation de la charge virale et sortir faussement négatif. Et chez certaines personnes - certes très rares — le vaccin ne fonctionne pas. «Nos données sont convaincantes, assure le virologue Didier Trono (EPFL), l’un des concepteurs du nouveau test. Je peux dire à un patient qu’il a 99% de chance d’être protégé.»



Les chercheurs doivent maintenant convaincre l’OFSP. Ce test doit être remboursé au plus vite, au moins pour les personnes faisant l’objet de suspicion d’échec vaccinal. Une attestation d’immunité protectrice doit par ailleurs donner droit au pass sanitaire. Quitte à faire cavalier seul si les pays européens ne reconnaissent pas encore cette donnée dans le cadre de leur certificat Covid. Pour les activités dans les frontières suisses, un passeport d’immunité aurait déjà tout son sens.

