Malgré l’extraordinaire rapidité avec laquelle les différents vaccins anti-Covid ont pu être mis au point, la vaccination peine encore à monter en puissance: retards dans la production et dans les livraisons, défis logistiques, homologation, etc.

Si la vaccination est une priorité essentielle pour lutter contre la pandémie, permettra-t-elle la reprise de l’économie, notamment dans des secteurs sinistrés tels que spectacles, événementiel, hôtellerie, restauration, tourisme, sans la mise en place d’un passeport vaccinal?

Déjà, des voix se font entendre pour évoquer des «privilèges», des inégalités de traitement ou une obligation vaccinale déguisée.

«Le principe d’égalité impose un traitement égal à condition égale.»

Ces arguments ne résistent pas à l’examen. En premier lieu, il ne s’agit pas d’un passeport immunitaire, puisque les connaissances actuelles ne permettent pas, en l’état, d’indiquer si la vaccination empêche une éventuelle transmission passive. Les restrictions actuelles se fondent sur le risque sanitaire. Dès lors, l’absence de risque ne devrait-il pas plaider en faveur de la réouverture d’activités telles que le sport, la culture, le tourisme et la restauration? Il n’enlèverait rien, bien sûr, à l’obligation de respecter les gestes barrière et le port du masque, par exemple.

Le principe d’égalité impose un traitement égal à condition égale. Le respect de ce principe est compatible avec le fait de subordonner l’accès de certains services à la vaccination, comme ce fut le cas historiquement pour la variole ou la fièvre jaune dans certains voyages.

Du point de vue des libertés, un passeport vaccinal est sans doute largement moins pénalisant que les confinements à répétition de l’ensemble de la population, des restrictions et des fermetures mortifères pour certains secteurs économiques, sans parler des séquelles psychosociales, notamment pour les jeunes dont les études et l’entrée dans la vie active sont compromises.

Sur le plan éthique, un certificat de vaccination, loin d’instaurer des discriminations ou des privilèges, établit les conditions sanitaires de la continuité de la vie sociale, limitant l’accès à certaines activités exposées, mais non prioritaires, aux personnes vaccinées qui protègent les autres tout en se protégeant elles-mêmes. Il crée ainsi une incitation salutaire et les bases d’une vraie responsabilité, à la fois individuelle et collective. Un certificat d’immunité pourrait même être étendu aux personnes déjà infectées et suffisamment protégées.

Avec d’autres mesures

C’est en outre un instrument rapide et rationnel qui pourra être utilisé en parallèle avec d’autres mesures préventives telles que les tests rapides ou les autotests.

Lorsque l’immunité et la vaccination atteindront les buts de deux tiers de la population, plus rien ne justifiera que la liberté de ces personnes soit restreinte sans justification de sécurité sanitaire. Au-delà, chaque individu demeure libre de se vacciner ou non, selon son propre sens des responsabilités individuelles, sociales et collectives, tout en en comprenant les enjeux et les conséquences.

Marc-Olivier Buffat Afficher plus Avocat, député PLR

