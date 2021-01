Abus sexuel sur une enfant – Un pasteur pédophile voit sa peine alourdie en appel Le prédicateur est condamné à 3 ans et demi de prison. Il sera expulsé de Suisse une fois sa peine purgée. Sa condamnation est désormais définitive. Fedele Mendicino

Le Tribunal fédéral confirme le jugement rendu l’an dernier par la Cour de justice genevoise. DR

En 2019, nous relations l’histoire d’un prédicateur sans permis de séjour condamné à 28 mois de prison ferme pour avoir abusé chez lui d’une enfant. Selon nos informations, la Cour de justice a, en appel, alourdi sa peine qui passe à 42 mois de prison, a ordonné l’expulsion du pédophile et a exigé un tort moral plus élevé (il passe de 4000 à 10’000 francs). Dans un arrêt que nous avons consulté, le Tribunal fédéral (TF) vient de confirmer le jugement d’appel et rejette le recours de ce Brésilien de 42 ans qui a officié comme pasteur dans une petite communauté religieuse.