Îlot de fraîcheur à Lausanne – Un «pavillon climatique» pour répondre à la surchauffe des villes Posée à côté de la gare jusqu’à fin août, l’installation expose des solutions d’ombrage, de végétation et de brumisation naturelle pour «montrer l’exemple». Thibault Nieuwe Weme

Le pavillon vient d’être installé à la sortie de la gare de Lausanne. Il abrite plusieurs systèmes qui font naturellement baisser la température lors des heures chaudes. Laurent de Senarclens/24heures

Une petite brise souffle sur le quartier sous-gare ce vendredi matin. Le thermomètre est encore clément, mais devrait s’emballer ce week-end. Installé par la Ville de Lausanne sur la place des Saugettes, à la sortie sud de la gare, le «pavillon climatique» aura alors l’occasion de justifier sa présence.

Né à la Haute École d’ingénierie et d’architecture de Fribourg en 2021, cette construction modulaire a une triple vocation: expérimenter des matériaux et des techniques antichaleur, sensibiliser le public au défi de la surchauffe urbaine grâce à des panneaux informatifs et, plus concrètement, offrir un refuge aux passants lors d’une poussée de mercure.

Le pavillon n’en est pas à son coup d’essai. Depuis son inauguration devant la gare de Fribourg à l’été 2021, sa tournée scientifique l’a déjà emmené à Gland et sur le campus de l’EPFL. Pour Lausanne, il tombe à point nommé pour occuper l’espace laissé vide par l’arrêt du chantier de la gare. La Ville l’utilise dans le cadre de son programme Entracte.

Fraîcheur nocturne capturée

Pour préserver un maximum de fraîcheur, le pavillon superpose différentes techniques. Certaines sont sommaires, comme la toiture végétalisée et les toiles qui assurent de l’ombrage. D’autres sont complexes: même sans pluie, un habile système «capture» la fraîcheur nocturne à l’aide de récipients et de panneaux de plâtre, pour la restituer sous forme d’une petite douche de gouttelettes aux heures chaudes de la journée.

«Nous ne sommes pas encore assez inventifs dans nos choix de matériaux. À Lausanne comme ailleurs, la marge de progression est assez phénoménale.» Natacha Litzistorf, municipale lausannoise du Logement, de l’Environnement et de l’Architecture

À l’intérieur, une série d’oyas (pots réalisés en céramique poreuse) refroidissent le lieu en jouant avec l’évaporation de l’eau qu’elles accumulent la nuit. Même les bancs renferment un système de ventilation. Grâce à ces mécaniques naturelles, le pavillon peut faire chuter la température de plus de 10 degrés par rapport à l’extérieur. Les mesures thermographiques, toujours étroitement surveillées par l’équipe fribourgeoise, sont accessibles en temps réel sur internet.

L’idéal de la «ville-éponge»

Présente sur place, la municipale lausannoise Natacha Litzistorf s’enthousiasme pour la structure éphémère. Au passage de l’élue, le toit lâche quelques gouttelettes qui tombent sur le petit pierrier central, comme pour lui rendre la politesse. «Ce pavillon est une preuve par l’acte, tant pour la sphère politique que pour les citoyens. Il démontre que les solutions concrètes existent face au dérèglement climatique et aux îlots de chaleurs urbains, lourds de conséquences sur la santé humaine.»

La municipale se montre particulièrement charmée par les matériaux qui retiennent l’humidité de la nuit pour la rediffuser la journée. L’occasion peut-être d’en «tester» à plus large échelle dans de futurs projets publics lausannois. «Nous ne sommes pas encore assez inventifs dans nos choix de matériaux, et avons toujours trop tendance à bitumer. À Lausanne comme ailleurs, la marge de progression est assez phénoménale.»

«Si on continue de tout minéraliser en soulageant ponctuellement les consciences avec des expériences de petite envergure, ce n’est qu’un emplâtre sur une jambe de bois.» Natacha Litzistorf, municipale lausannoise

Son idéal: une «ville-éponge» aux sols perméables, «qui gardent l’eau là où elle tombe». Car le pavillon doit selon elle inspirer de véritables décisions politiques. «C’est l’idée même de cette démarche. Nous devons montrer l’exemple. Si on continue de tout minéraliser en soulageant ponctuellement les consciences avec des expériences de petite envergure, ce n’est qu’un emplâtre sur une jambe de bois.»

Pour rafraîchir Lausanne, Natacha Litzistorf avance quelques idées qui sortent de la démonstration du pavillon: ne plus s’effrayer des projets qui intègrent une large part aux ombrages, développer la végétalisation des façades «à la verticale», ou encore miser sur des couleurs plus claires pour les bâtiments, à l’image de l’expertise grecque ou maghrébine en matière de lutte contre la chaleur.

