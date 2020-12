Tribunal administratif fédéral – Un pédopornographe français peut rester en Suisse Le Secrétariat d’État aux migrations voulait expulser le quadragénaire mais la justice fédérale met son holà. Arthur Grosjean

Fabrice avait s auvegardé 1568 vidéos et 1020 images à caractère pédopornographique représentant des actes d’ordre sexuel effectifs . AFP

Regarder de la pornographie dure mettant en scène des enfants et des animaux ne suffit pas pour être expulsé de Suisse si on est étranger. Un récent jugement du Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de donner raison à un quadragénaire français établi en Suisse romande. Ce dernier avait recouru contre une décision prise par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) qui avait mis fin à son autorisation de séjour et ordonné son renvoi du pays.

Avant de voir pourquoi le TAF donne raison au recourant, examinons l’affaire telle qu’elle ressort du compte rendu du Tribunal. Celui que nous appellerons Fabrice arrive en Suisse en 2012 pour y travailler. On ne sait pas dans quel corps de métier. Ce qui est sûr, c‘est qu’en 2017 il est condamné par la justice suisse pour pornographie dure à la suite d’une perquisition.