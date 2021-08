L’aventure sans polluer – Un Pékin Express écolo à travers la Suisse Romande La Climate Express, course d’orientation «durable», aura lieu le 28 et 29 août et s’achèvera à Lausanne. Marie Nicollier

Les candidats au départ de l’édition 2018. DR Swiss Youth for Climate – Extrait d’une vidéo

C’est la célèbre compétition Pékin Express qui a inspiré ce projet à l’association des Jeunes suisses pour le climat. La troisième édition de la Climate Express, unique course d’orientation du genre en Suisse, aura lieu le 28 et 29 août. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 août.

Six équipes filmées

Sac au dos et chaussures de marche aux pieds, les participants devront relier des étapes (dévoilées à la dernière minute) à travers la Suisse romande tout en ayant l’empreinte carbone la plus faible possible. Le départ devrait avoir lieu à Genève et l’arrivée à Lausanne.

«Mettre en lumière ce qu’il est possible d’entreprendre à notre échelle favorise les changements en faveur de l’environnement.» Les organisateurs de la Climate Express

Six binômes – dont les organisateurs espèrent qu’ils représenteront l’ensemble des cantons romands – seront sélectionnés par tirage au sort. Ils seront jugés sur leur chrono et leurs émissions de CO 2 . Les étapes imposées mettront en lumière des solutions locales durables dans le domaine de la mobilité, de l’alimentation, de l’agriculture, du logement, de la biodiversité ou encore de l’énergie renouvelable.

«L’objectif final de la Climate Express est de promouvoir des projets de développement durable en Romandie tout en se déplaçant avec un impact minimal sur le climat, résument les organisateurs, qui ont eu recours à la plateforme de financement participatif We Make It et ont aussi le soutien de la Ville de Genève et de la Loterie Romande. Nous pensons que le fait de montrer ce qu’il est possible d’entreprendre à notre échelle favorise les changements en faveur de l’environnement.»

La course est ouverte à tous les âges. Les équipes seront filmées pendant leur périple en vue de réaliser des vidéos sensibilisant aux questions climatiques.

