Visperterminen (VS) – Un père de famille décède après une chute de 85 mètres en voiture Un automobiliste schwytzois qui circulait près du hameau de Bodmen lundi après-midi en compagnie de son épouse et de son fils a dévalé une pente escarpée située à côté d’un virage. Il a succombé à ses blessures sur place.

Le véhicule a effectué plusieurs tonneaux dans la pente avant de terminer sa course contre un arbre. Police cantonale du Valais

Un quarantenaire schwytzois, son épouse et son fils circulaient en voiture lundi après-midi sur une route forestière entre le hameau de Bodmen et l’alpage de «Gritte», au-dessus de Visperterminen (VS).

Vers 15h45, alors qu’ils parvenaient au lieu-dit «Häischalpji», le père de famille a négocié un léger virage à droite. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, le véhicule a glissé dans la pente escarpée et a effectué plusieurs tonneaux avant de terminer sa course contre un arbre quelque 85 mètres plus bas.

Le conducteur de 48 ans est décédé sur place malgré l’intervention des secouristes, indique la police cantonale du Valais dans un communiqué. Les deux passagers, blessés dans l’accident, ont été héliportés à l’hôpital du Valais à Sion. Leur pronostic vital n’est pas engagé.

Une enquête a été ouverte par le Ministère public.

( Comm. )