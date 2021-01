Lausanne Hockey Club – Un périple en guise de reprise Vingt jours après sa dernière rencontre, le LHC retrouve la compétition avec deux matches en 24 heures, à Ambri puis à Davos. Il a fallu s’organiser. Jérôme Reynard

I. Cardullo

On ne pouvait probablement pas imaginer pire retour à la compétition dans un contexte de manque de rythme après une quarantaine de deux semaines (20 jours sans match). Un long déplacement à Ambri vendredi, avant d’enchaîner avec une rencontre à Davos le lendemain, à 1500 mètres d’altitude et avec moins de 24 heures de récupération. Le tout en sachant que 10 éléments ont récemment contracté le Covid-19 et que ceux-ci ont réintégré l’entraînement collectif jeudi seulement.

Le week-end du LHC s’annonce difficile. Joueurs et staff en sont conscients. Mais au-delà de l’aspect sportif, il a en outre nécessité une certaine organisation sur le plan logistique. Car les Lions ont pris la décision de dormir sur la route, plus précisément à Coire, dans la nuit de vendredi à samedi. Compte tenu de la configuration de leur calendrier, le choix est logique. Il fait toutefois office d’exception, là où les équipes de National League sont surtout habituées aux rentrées tardives en car, les soirs de match à l’extérieur.