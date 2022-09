Assouplissement demandé – Un permis camion pour les camping-cars? Une pétition est lancée Ces véhicules peuvent être conduits avec un permis normal si leur poids ne dépasse pas 3,5 tonnes. Or, ils pèsent toujours plus. Caroline Zuercher

Les camping-cars ont le vent en poupe. Mais avec leur chargement, ils dépassent souvent la limite des 3,5 tonnes, ce qui impose à leurs conducteurs de passer un permis spécial. KEYSTONE/Ti-Press/Samuel Golay

Les camping-cars ont le vent en poupe. Mais leurs utilisateurs rencontrent une difficulté: ces maisons roulantes sont de plus en plus lourdes. Or elles peuvent être conduites avec un permis «normal» (B) si leur poids ne dépasse pas 3,5 tonnes.