Dépénalisation du cannabis – Un pétard pour nos élus Les parlementaires ont reçu lors de la dernière session une lettre anonyme accompagnée de ce qui ressemble à un joint. Virginie Lenk

La lettre et le joint qui ont été envoyés aux élus. DR

On imagine le frémissement sulfureux qui a dû agiter brièvement la calme coupole. Certains s’en amusent, d’autres s’en plaignent, trouvent le procédé douteux ou, au contraire, saluent le coup de pub. Lors de la dernière session, certains parlementaires, voire tous, ont reçu un plaidoyer anonyme pour la dépénalisation du cannabis. Avec en prime, un joint, pour inciter nos élus à joindre l’utile à l’agréable, et à savoir – pour certains – de quoi on parle.

La lettre d’abord. Elle est anonyme, confuse dans ses références à des personnalités libertaires françaises comme le dessinateur Gotlib, le philosophe Gilles Deleuze ou l’écrivain Philippe Sollers, tous signataires d’un appel à la libéralisation du cannabis il y a quarante-cinq ans. Elle souligne les valeurs thérapeutiques du chanvre et critique l’hypocrisie générale.