Exposition universelle – Un petit air d’Yverdon souffle sur le golfe Persique Le Pavillon Suisse de Dubaï 2020 a repris le concept de «Blur», l’iconique nuage de l’arteplage nord-vaudois d’Expo.02. Frédéric Ravussin

La brume créée artificiellement sur le Pavillon Suisse à Dubaï apporte un peu de fraîcheur bienvenue aux visiteurs. PRESENCE SUISSE/DR

«Les bonnes idées ne se perdent jamais.» C’est Nicolas Bideau, directeur de Présence Suisse qui l’affirme dans un tweet posté mercredi matin depuis le Pavillon Suisse de l’Expo 2020 qui se tient à Dubaï. Et la bonne idée en question a tout juste 19 ans, puisque c’est de «Blur», le nuage yverdonnois d’Expo.02, qu’il s’agit.

«The Swiss Mist» (littéralement la brume suisse) n’a pas manqué de faire immédiatement son effet aux Émirats arabes unis. Comme son illustre prédécesseur en son temps. «Les retours sont énormes, s’enthousiasme Nicolas Bideau. Les médias importants de la région sont tout de suite venus le découvrir et ont créé un gros buzz. On accueille déjà 5000 visiteurs par jour dans notre pavillon, notamment grâce à cette attraction.»

«À Yverdon, en 2002, j’avais été choqué à vie, positivement donc, par «Blur.» Nicolas Bideau, chef de Présence Suisse

L’attraction en question est bien née dans l’esprit de Nicolas Bideau. Aux idées classiques – un télésiège, par exemple – exprimées au moment de la mise au concours du pavillon à construire pour représenter le pays à cette Exposition universelle, le patron de Présence Suisse a opposé une volonté de modernité. «À Yverdon, en 2002, j’avais été choqué à vie, positivement donc, par «Blur». Et ça faisait longtemps que je voulais reprendre ce concept. Lorsque l’un des architectes a exprimé cette idée à mon team, j’ai sauté dessus.»

Comme au début du siècle, les discussions ont tourné autour de la légitimité de représenter la Suisse – à l’époque Yverdon – par un phénomène météorologique pour le moins controversé. Mais dans la chaleur de Dubaï (35°C mercredi), «The Swiss Mist» apporte aux visiteurs une oasis de fraîcheur bienvenue.

Système identique

La structure, 100 mètres par 25 mètres, est sensiblement plus modeste que l’immense squelette métallique de l’arteplage d’Yverdon. Mais le système qui produit la brume est le même. «À la différence près que presque vingt ans plus tard, grâce à l’évolution technologique, les buses qui pulvérisent l’eau sont dix fois plus fines et créent une nappe plus dense», reprend Nicolas Bideau.

En 2003, les citoyens d’Yverdon ont-ils eu tort de condamner la structure de «Blur»? Oui Non Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

Rectangulaire, légèrement en pente, la structure permet aux visiteurs de pénétrer par en bas dans la couche de brouillard et d’en émerger à l’autre bout pour profiter de la vue proposée, un peu comme un voyageur qui se rendrait en train à Sainte-Croix depuis Yverdon certains jours d’automne.

Le «rendez-vous manqué» d’Yverdon

En mai 2004, l’icône de l’arteplage d’Yverdon avait été dynamitée huit mois après que les citoyens de la cité thermale avaient signifié à une large majorité (68%) leur volonté de la «vaporiser». Ce que certains regrettent encore aujourd’hui. «Si en 2021, Présence Suisse vend cette image comme une représentation de notre pays à l’étranger, je me dis qu’Yverdon a raté son rendez-vous avec l’histoire le jour où il a fallu se prononcer sur le sort de «Blur», note Carmen Tanner. Et la cosyndique d’Yverdon de conclure: «On devrait peut-être se permettre un regard décalé sur notre brouillard. Et le valoriser, un peu comme La Brévine avec son climat rigoureux.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.