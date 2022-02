Le coup de fourchette – Un petit bout d’Isenau a germé aux Chaux Daniel «Gipsy» Tougne reprend de la hauteur en s’installant sur les pistes de Gryon. David Genillard

Daniel Tougne et son inimitable accent chantant. Jean-Paul Guinnard

On entend presque chanter les grillons, sur les hauts de Gryon. Le plus ormonan des Camarguais accueille depuis le début de la saison ses hôtes au restaurant des Chaux, avec son mythique accent du midi. Après un bref passage à la Potinière aux Diablerets, Daniel Tougne a retrouvé les sommets, à deux pas de la télécabine de Barboleuse. «Gipsy» s’est surtout fait connaître à Isenau. Il a quitté le domaine skiable fermé en 2017, mais n’a pas perdu son envie de faire plaisir. Aux Chaux, on retrouve tout son sens du partage dans ses assiettes plus que généreusement garnies.