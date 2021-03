«Je n’avais encore jamais parlé à un écran.» Mardi soir, Serge Binotto était en visioconférence à l’invitation de la section suisse de Docomomo, think tank sur le patrimoine du XXe siècle. Le nom de ce jeune homme de 82 ans à l’accent ariégeois, à la barbe longue, ne dira pas grand-chose à grand monde. Lui se définit comme «un mécanicien et un bricoleur». Il venait de raconter à des lycéens son aventure: «Il y en a un seul qui s’est endormi. Ou plutôt, il jouait avec son portable…»

Alors, qui est Serge Binotto? Il fut le bras droit de Jean Prouvé. L’architecte, complice contemporain de Charlotte Perriand, est l’un des papas, avec Roland Willomet et Paul Dumartheray, des bâtiments administratifs de Chauderon. Et notamment des 700 panneaux de métal percés de hublots et de joints qui, surtout quand le soleil donne sur fond de ciel bleu, offrent une pureté esthétique plane aux reflets d’argent et de bronze et d’orange.

«L’automobiliste doit voir notre enseigne, faire le plein et vider sa vessie.»

Serge Binotto et Jean Prouvé ensemble, ce sont aussi, par exemple, les façades du Pavillon Le Corbusier à Zurich, celles du siège du Parti communiste français, dont les vitres – «on ne le sait pas toujours, nous glisse notre interlocuteur, mais certaines sont blindées» – donnent de la légèreté aux courbes de béton dessinées par Oscar Niemeyer. Celui qui a commencé par construire des 2 CV pour Citroën a aussi ouvragé le campanile métallique de Notre-Dame de Ronchamp, la maquette d’un hôtel soucoupe qui ne s’est jamais réalisé aux Arcs, ou 101 stations-service pour Total dont le mantra était «on a un mois devant nous et l’essence doit couler. L’automobiliste doit voir notre enseigne, faire le plein et vider sa vessie.»

Comme Le Cobu, Serge Binotto a dessiné et construit, en 1969 et pour ses parents, une «maison ronde» comme un camembert dont on aurait coupé une tranche – «pour un prix que j’évalue à 100’000 euros d’aujourd’hui et achevée le temps d’un été, sur mon temps libre». À Mirepoix, victime de la spéculation des acheteurs de design, elle a été partiellement démontée et elle est en grand danger. C’est en quelque sorte l’ancêtre des tiny houses, mouvement qui allie frugalité et habitation.

«Nous sommes esclaves de nos demeures aujourd’hui. Elles sont trop chères, trop grandes, toujours en rafistolage et nous croulons sous les dettes pour nous les offrir. Nous devrions pouvoir en changer comme on change de voiture, la moduler en fonction de nos besoins. Cela ne reste finalement qu’un parapluie sur la tête, qu’on devrait pouvoir fabriquer en série avec une durée de vie limitée à trente ans. Et consacrer son argent à autre chose.» Serge Binotto est justement passé à autre chose. Il a ressuscité la tradition du marbre local tout en industrialisant le processus de découpe et fabrique des «objets» de poche, notamment pour une grande enseigne de parfumerie. «Un petit chez nous vaut mieux qu’un grand ailleurs», dit un proverbe québécois.