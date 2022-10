Abo Bouquet d’arômes pour un alcool – Un petit gin sous la canopée Sarah Klay et Karen Briggs, deux cousines originaires des hauts de Morges, produisent un spiritueux d’esthète qui rend hommage à la forêt.

Le gin Canopée et quelques-uns de ses ingrédients phares: poivre rose, aiguilles de sapin, poivre de Jamaïque, poivre Timut, fleur de cannelle et l’incontournable baie de genévrier. CHRISTIAN BRUN

«On vient d’une famille qui aime les bonnes choses. Gustativement, on a toujours été assez raccord…» Karen Briggs jette un regard à Sarah Klay, qui confirme. Les deux jeunes femmes sont cousines, elles se connaissent par cœur. Depuis cette année, elles produisent ensemble le gin Canopée, un alcool artisanal délicat qui s’inscrit dans l’essor que connaît depuis plusieurs années le gin, ici comme ailleurs (lire encadré). «Avec tout ce qui existe déjà, on ne voulait le sortir que si on réussissait à faire quelque chose qui nous plaise vraiment. Ça nous a pris deux ans et demi, mais on y est arrivées.»