Le succès de prestige décroché par Lausanne samedi soir à Zoug a pu être confirmé dès le lendemain. Mais la deuxième victoire du week-end, obtenue devant Langnau (3-2) dimanche à la Vaudoise aréna, a été acquise de manière très laborieuse par le LHC. Menés de deux longueurs, les Lions sont parvenus à renverser les Emmentalois en deuxième partie de rencontre et à arracher trois points qui leur permettent de dépasser leurs adversaires du jour au classement de National League.

Pour la réception des Tigres, Geoff Ward avait reconduit exactement le même alignement que celui qui avait pris la mesure du double champion de Suisse en titre moins de 24 heures auparavant, à l’exception d’une rocade entre Salomäki et Sekac sur le premier trio offensif. Pourtant, durant près de deux tiers, le LHC a été incapable d’afficher le même visage que celui montré la veille en Suisse centrale et de reproduire la même performance de qualité. Il a ainsi enchaîné les fautes techniques, les passes hasardeuses et les tirs alibis pour le plus grand désespoir des 8411 spectateurs de la Vaudoise aréna.

Ces derniers ont finalement dû patienter jusqu’à la 36e minute pour enfin voir la formation vaudoise à son avantage. Bien aidée par la pénalité inutile écopée par un Douay certainement revanchard, elle a trouvé le chemin des filets grâce à un tir imparable de Gernat en supériorité numérique. Une réussite accompagnée d’une avalanche de peluches en faveur des associations de la Croix Bleue romande, de Caritas Vaud et de Solidarité Jouets.

Le but victorieux pour Emmerton

Le défenseur slovaque, souvent décevant depuis le début de la saison, a remis le couvert une dizaine de minutes plus tard en trompant Charlin au terme d’un joli solo (47e). C’est de la canne d’autre étranger régulièrement décrié que la décision est tombée puisque Cory Emmerton, en infériorité numérique, a inscrit le but de la victoire (54e). Mais cette dernière n’a tenu qu’à un fil, Langnau ayant touché le montant de Punnenovs à une poignée de secondes de la fin du temps réglementaire.

Avant cette fin de partie heureuse, le LHC avait longtemps patiné à l’envers et s’était logiquement fait punir à deux reprises. Sturny avait d’abord profité de l’apathie de Marti pour transpercer Punnenovs dans un angle impossible et ouvrir la marque (5e). Puis Salzgeber avait profité d’un cafouillage devant la cage lausannoise pour doubler la mise (24e).

Lausanne, qui accueille le néo-promu Kloten mardi soir (19h45), devra absolument hisser son niveau de jeu s’il entend enchaîner un troisième succès de suite.

Lausanne - Langnau 3-2 (0-1 1-1 2-0) Afficher plus Vaudoise aréna, 8411 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Dipietro; Huguet, Gurtner. Buts: 5e Sturny 0-1, 24e Salzgeber 0-2, 36e Gernat (Kovacs / 5c4) 1-2, 47e Gernat 2-2, 54e Emmerton (4c5!) 3-2. Lausanne: Punnenovs; Gernat, Genazzi; Jelovac, Frick; Holdener, Marti; Sidler; Riat, Fuchs, Salomäki; Kovacs, Emmerton, Panik; Bozon, Audette, Kenins; Hügli, Almond, Pedretti. Entraîneur: Geoff Ward. Langnau: Charlin; Lepistö, Schilt; Saarijärvi, Huguenin; Guggenheim, Zyrd; Erni; Lapinskis, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Eakin, Saarela; Diem, Schmutz, Douay; Berger, Neuenschwander, Salzgeber; Sturny. Entraîneur: Thierry Paterlini. Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 3 x 2’ contre Langnau. Notes: Lausanne sans Stephan, Glauser, Heldner, Krakauskas, Jäger, Raffl (blessés), Maillard, ni Sekac (surnuméraires). Langnau sans Cadonau, Grossniklaus, Weibel (surnuméraires), ni Petrini (malade). 58e temps-mort demandé par Kloten. Kloten sans gardien de 57’57’’ à 60’00’’.

