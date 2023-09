Un petit morceau d’histoire – Le Stade Lausanne Ouchy a franchi un nouveau cap Le SLO a remporté la première victoire de son histoire en Super League, samedi contre Grasshopper (2-1). Une juste récompense pour un club qui travaille dans la bonne direction. Robin Carrel Lausanne

Le défenseur Lavdrim Hajrulahu (deuxième depuis la droite) a été de toutes les aventures avec ce SLO qui ne cesse plus de grimper. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Ils n’étaient que 1852 bien comptés à pouvoir en témoigner, dont sans doute une petite majorité de Zurichois en goguette. Mais ce samedi 2 septembre restera à jamais dans l’histoire du football lausannois et même vaudois. Le Stade Lausanne Ouchy a, en effet, fêté sa toute première victoire dans l’élite helvétique. Une belle récompense pour un club pas tout à fait comme les autres.

Après avoir battu les Grasshoppers et leurs vingt titres de champion de Suisse (un record), le SLO laisse derrière lui la lanterne rouge au FC Bâle. Une formation douze fois titrée entre 2002 et 2017. C’est tout sauf anodin. Un scénario tout simplement insensé il y a encore dix ans sur les bords du Léman.

Le très événementiel public de la capitale olympique – capable de se masser à plus de 10’000 pour voir Sion tomber en Challenge League quelques mois plus tôt – n’a pas retrouvé le chemin de l’antique Pontaise. Il ne le fera sans doute jamais. Mais dans le petit monde du ballon rond, l’adresse des Plaines-du-Loup commence à être connue. Les quelques fans du SLO en ont eu une nouvelle preuve en fin de semaine dernière, avec l’arrivée en prêt du très coté Ismaël Gharbi, prêté par le PSG (lire ci-dessous). Un pouvoir d’attractivité renforcé par le calme autour d’une formation où des éléments en pleine progression peuvent venir chercher une exposition idéale.

«C’est le projet du club. C’est à l’image de notre président, Vartan Sirmakes. C’est un bosseur, un passionné, appuie le directeur sportif Hiraç Yagan. On essaie de trouver le même profil quand on est à la recherche de joueurs et même de membres du staff. C’est la différence du SLO. Des fois, on ne sait pas trop d’où sortent certaines individualités qui débarquent ici, mais ce sont toujours des jeunes hommes qui ont faim, qui ont l’envie de réussir et aussi des qualités footballistiques. Ils n’ont peut-être pas la même formation que ceux qu’on voit habituellement dans ce sport, mais ils ont quelque chose en plus.»

Le double buteur de samedi, Florian Danho, en est un bel exemple. À 23 ans, le Toulousain a baroudé par la réserve de Thonon Évian et Martigues, avant d’être engagé par le SLO et prêté à Nyon. Il a été important en Challenge League la saison dernière. Il a encore fait parler sa classe contre GC. Alors que sa troupe peinait à se montrer dangereuse, l’avant-centre de 1m88 est entré à la pause. Il a égalisé en force à la 62e minute, puis fait gagner les siens d’une magnifique frappe enroulée dans le petit filet de Justin Hammel, l’ancien gardien des lieux.

Samedi, face à GC, l’équipe du SLO alignée par Anthony Braizat était majoritairement composée d’hommes ayant gagné le droit de jouer en Super League la saison dernière. Mais pour régater dans l’élite, les Stadistes se sont forcément renforcés. En fin de semaine, ils ont vu le jeune Franco-Tuniso-Espagnol Ismaël Gharbi (19 ans) débarquer en prêt du PSG. Un jeune homme dont les compilations des meilleurs moments font des milliers de vues sur YouTube. Son compte Instagram a près de 600’000 followers, soit 70 fois plus que son nouveau club. Une preuve de l’attractivité du Stade Lausanne Ouchy. «Mais ce qu’il faut savoir avec Ismaël, c’est qu’il est très humble, décrypte Hiraç Yagan. C’est un passionné, un travailleur. En prime, il a d’énormes qualités. Il a eu pas mal d’offres, des opportunités dans des championnats et des clubs plus prestigieux. Je pense qu’il colle parfaitement avec la dynamique de notre club.» Le Parisien pourra aider le SLO à se montrer plus dangereux dans la zone de vérité, là où il a longtemps péché samedi contre GC. Mais ça, c’était avant que Florian Danho ne rentre et claque un doublé de classe.

«C’est vrai qu’on a une bonne image dans le milieu, constate le Belgo-Arménien de 34 ans. Avec tous les joueurs qui ont été sortis récemment par le SLO, ça donne une belle carte de visite et ça facilite un peu mon travail. Le style de jeu prôné par le coach aide aussi, parce que les footballeurs qui peuvent potentiellement arriver ici regardent les matches de leur future formation et je pense que ça m’ouvre pas mal de portes. Ils voient aussi les ventes qu’on a réalisées et c’est intéressant pour tout le monde à l’arrivée…»

Le maintien en Super League – l’objectif du club cette saison – est encore loin, très loin d’être acquis. Mais cette victoire, qui aurait pu tomber plus tôt cet été avec un peu plus de réussite, a sans doute débloqué quelque chose dans les têtes. Elle a surtout validé les litres de sueur laissés sur le pré, lors des très exigeantes séances du coach Anthony Braizat.

«On l’attendait depuis un petit moment, depuis le début du championnat en fait, sourit le gardien haut-savoyard Jérémy Vachoux, que le SLO a rapatrié du Venezuela. Je pense que c’est de bon augure et je crois aussi que ce sera le premier succès d’une longue série. Ce qui est important, c’est d’avoir du caractère et de la personnalité. Nous en avons fait la preuve et c’est bien, je suis content pour l’équipe, pour le groupe.»

Stade olympique de la Pontaise. 1852 spectateurs. Arbitres: Turkes, Zogaj/Küng. Buts: 21e Corbeanu (penalty) 0-1. 62e Danho 1-1. 77e Danho 2-1. SLO: Vachoux; Gassama (82e Camara), Hajrulahu, Pos, Heule (33e Abdallah); Bamba (46e Qarri), Akichi, Bayard; Mahmoud, Ajdini (88e Garcia), Mulaj (46e Danho). Entraîneur: Anthony Braizat. GC: Hammel; Abels, Tobers, Seko, Ndicka; Abrashi, Ndenge (60e Meyer); Corbeanu (46e Mabil), Shabani (68e Schürpf), Momoh (80e Fink); Babunski (46e Morandi). Entraîneur: Bruno Berner. Notes: GC sans Nigel Lonwijk, ni Michael Kempter (blessés). 16e, une tête de Shabani frappe le poteau. Avertissements: 20e Pos. 52e Mahmoud. 53e Akichi. 66e Braizat. 74e Morandi.



