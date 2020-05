Mobilité – Un petit moteur change votre bicyclette en vélo électrique Rubbee, à Rolle (VD), commercialise un kit électrique qui se fixe sous la selle. Ou comment électriser son vélo pour quelques centaines de francs. Ivan Radja

Le vélo a plus que jamais la cote en ces temps de déconfinement, mais tout le monde ne possède pas un engin électrique. Ces derniers sont en effet coûteux, et la crainte de se le faire voler dissuade nombre de gens de sauter le pas.

Dans ce contexte, le «Rubbee X» arrive à point nommé. «Il s’agit d’un moteur électrique qui se fixe très simplement sous la selle, et s’enlève tout aussi simplement», explique Kilian Cassier, responsable commercial de Rubbee Suisse. À condition d’enlever son garde-boue, car le moteur repose sur la roue, sur le principe du Solex inversé. «Mais rassurez-vous, il est conçu de telle manière qu’il vous protège à 70% des projections d’eau ou de terre!» Il est également équipé de diodes LED, qui indiquent le niveau de charge et font office de feux de signalisation (stop et changement de direction).