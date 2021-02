Promotion des vins – Un petit quart d’heure vaudois pour vendre 150’000 francs de vin L’Office des vins vaudois a mis en circulation 2000 bons de 100 et 50 francs, payables 80 et 40 francs, à 17 heures lundi. Il n’y en avait plus après seulement vingt minutes. Cécile Collet

Les bons de l’OVV sont partis en moins de vingt minutes ce lundi soir. DR/OVV

Le quart d’heure vaudois n’a jamais aussi bien porté son nom que ce lundi. Lors de sa seconde opération mescavesouvertes.ch, lancée ce lundi à 17 heures pile, l’Office des vins vaudois (OVV) avait écoulé 1000 bons de 100 francs et 1000 de 50 francs avant 17 h 20. «On est scotchés, a réagi Benjamin Gehrig, directeur de l’OVV. Nous avons généré 150’000 francs de vente de vin vaudois en quinze minutes.» Les bons sont valables jusqu’en août.

30’000 francs de rabais

L’acheteur déboursait 80 francs pour un bon de 100 francs, 40 pour un de 50. Les 20% restant étaient compensés par l’OVV, ce qui représente 30’000 francs. La première fois, en novembre 2020, l’office de promotion avait mis 20’000 francs et la totalité des bons avait été écoulée en quarante-huit heures.

«Nous craignions que tous se retrouvent chez les mêmes producteurs, mais ce n’est pas du tout le cas. Et celui qui a bénéficié du plus grand nombre est un vigneron de Yens, pas du Dézaley…» Benjamin Gehrig, directeur de l’Office des vins vaudois

Contrairement à l’offre WelQome du Canton, les bons achetés ne sont pas attribués à une cave en particulier. «Nous craignions que tous se retrouvent chez les mêmes producteurs, mais ce n’est pas du tout le cas, se réjouit Benjamin Gehrig. Et celui qui a bénéficié du plus grand nombre est un vigneron de Yens, pas du Dézaley…» Un effet de levier plus fort qu’escompté est de plus observé.

Aider les restaurants

Y aura-t-il une troisième offre mescavesouvertes.ch? «On va déjà digérer celle-là, rigole le directeur. Mais on planche sur quelque chose qui pourrait aider la restauration. Maintenant qu’on a l’outil et qu’il fonctionne, on peut tout imaginer!» La campagne C’est trop bon, à laquelle avait aussi participé l’OVV, fonctionnait sur la même plateforme.