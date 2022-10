Stationnement à Vevey – Une pétition lancée contre le paiement les dimanches et jours fériés Le comité de citoyens veveysans s’insurge que les automobilistes soient considérés comme des «vaches à lait» des communes vaudoises.

A Vevey, la nouvelle politique de stationnement de la Ville ne cesse de faire débat (archives). Keystone/DOMINIC FAVRE

Un comité de citoyens s’insurge contre l’interdiction de stationner gratuitement les dimanches et jours fériés sur l’ensemble du territoire de la ville de Vevey. Il a décidé de lancer une pétition, dont la campagne de récolte de signatures débute samedi, a-t-il indiqué ce vendredi dans un communiqué.

«A Vevey, comme souvent dans les villes romandes et vaudoises en particulier, la voiture représente la vache à lait des communes et paie chèrement son stationnement dans les rues. Après l’obligation de payer cher le parking en voirie pour les délester et favoriser les parkings souterrains, l’interdiction de stationner gratuitement les dimanches et jours fériés est imposé par l’autorité sur l’ensemble du territoire de la ville», regrette le comité.

«La Municipalité décide et les citoyens sont mis devant le fait accompli. Cette réalité constatée de notre autorité – pourtant autoproclamée comme agissante pour les projets participatifs – nous interloque. Elle n’a pas jugé utile de questionner pour le moins les élus du Conseil communal pour ces multiples mesures», critique-t-il.

Nouveau plan directeur du stationnement

La règlementation du stationnement dans plusieurs quartiers de Vevey a été modifiée dans le but de désengorger les rues. La Ville a réglementé et tarifié toutes les places de stationnement public en surface situées au sud des voies CFF, au même prix que les autres jours de la semaine. Le but: inciter les automobilistes à utiliser les 1043 places situées dans les différents parkings souterrains publics, actuellement «sous-utilisés les dimanches».

D’autres adaptations avaient été annoncées, telles que l’uniformisation des durées de stationnement dans la vieille ville et la transformation des zones de stationnement de longue durée situées sur le quai Perdonnet ou à la rue des Communaux en courte/moyenne durée. De nouvelles zones de parcage ont été prévues en vieille ville ainsi qu’à Plan-Dessous.

Tous ces changements figurent dans le plan directeur du stationnement de la Ville, approuvé en 2018 par le Conseil communal. Ils doivent permettre de libérer des espaces publics, alléger la pression du trafic automobile dans les zones proches du lac, accroître l’utilisation des transports publics et de la mobilité douce, mais aussi faciliter le stationnement pour les habitants au bénéfice d’un macaron et leurs visiteurs, notamment.

ATS

