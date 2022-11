Dans un article du quotidien français «Le Monde» paru le 16 novembre 2022, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, encourageait les pays les plus riches à combler les inégalités de plus en plus criantes. Le message n’a rien de nouveau, mais arrive dans une situation générale dégradée. Le climat va mal, la démocratie tousse, la guerre en Ukraine a accru le risque alimentaire et la menace nucléaire. Dans ce contexte tendu, les prix de l’énergie fossile flambent, comme l’inflation et une dette souveraine mondiale abyssale. Mais alors, qu’est-ce-qui va bien dans cette «grande famille humaine» de 8 milliards d’individus?

Après la période pandémique, la bonne humeur et l’espoir sont difficiles à retrouver. Ah, j’oubliais, il y a heureusement la Coupe du monde de football au Qatar! Enfin une bonne nouvelle pour se réjouir, tous ensemble, autour de la Nati. Pardon? Ah oui, il y a les stades climatisés pour jouer sous 35 °C, les déplacements en avion à rallonge, car il n’y a pas assez d’hôtels qatariens, les droits de l’homme écornés et le fait que les fans zones ne sont, pour beaucoup, pas autorisées. Pas vraiment de quoi se réjouir donc!

«Reconnaissons qu’en Suisse, nous avons une sacrée chance.»

Serions-nous en train de vivre les relents de la «Divine comédie» de Dante Alighieri? En fait, ce qu’A. Guterres sous-entendait sans le dire dans l’article cité plus haut, c’est que nous sommes arrivés à un tournant. Le modèle économique et politique qui semblait se poursuivre sans relâche est au bout. Notre entêtement à ne rien vouloir anticiper et seulement réagir aux événements nous conduit droit dans le mur.

Le réchauffement climatique était évitable, prévenus que nous étions depuis 1988. La montée des extrêmes est évitable, si chaque peuple se reconnaît dans des dirigeants qui respectent leurs promesses et répondent aux attentes. La pauvreté et le manque d’eau sont aussi évitables, mais ce n’est économiquement pas une priorité. Pour l’Ukraine, on savait ce que le président russe préparait. Comme pour le reste, on a su et tellement attendu.

Le temps de s’engager

Alors, reconnaissons qu’en Suisse, nous avons une sacrée chance. Certes, il y a des impacts de ce monde extérieur bouillonnant, mais si relatif que rien ne nous permet de nous plaindre. Par contre, et chacun à son niveau, nous n’en faisons encore pas assez pour préserver notre écrin doré. De l’eau et de quoi manger, nous en avons. Mais nous devons garantir notre indépendance énergétique, dans un esprit d’utilisation rationnelle et propre. Le temps de la réflexion est passé. Il faut que chaque propriétaire s’engage dans la réduction des gaz à effet de serre et investisse dans le renouvelable pour offrir à nos enfants un avenir décarboné.

Nous avons su nous préserver du pire avec une démocratie imparfaite, mais qui fonctionne. Nous avons un dynamisme économique sans pareil, avec une formation duale exemplaire. Nous devons nous réjouir du chemin parcouru. Même si nos actions semblent désuètes par rapport à l’effort à consentir, gagnons encore un autre combat, celui du renouvelable qui est bon pour la planète.

Eric Davalle Afficher plus Directeur d’ExMDI

