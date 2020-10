Covid-19 – Un peu plus de la moitié des Suisses se feraient vacciner Selon un sondage Tamedia, 54% des Suisses seraient prêts à se faire vacciner contre le Covid-19, 41% refuseraient et 5% sont indécis.

Les plus de 65 ans sont le groupe d’âge qui se montre le plus volontaire (68%) vis-à-vis du vaccin contre le Covid-19. (image d’illustration). KEYSTONE/AP/Ted S. Warren

Un peu plus de la moitié des Suisses (54%) se feraient vacciner volontairement contre le Covid-19, selon un sondage Tamedia publié dans le «Matin Dimanche» et la «SonntagsZeitung». Une obligation de vaccination ne convainc en revanche qu’une personne sur trois (32%).

Les personnes âgées de 65 ans et plus sont le groupe d’âge qui se montre le plus volontaire (68%), les 18-34 ans le moins (45%). Parmi les 35-49 ans, 48% seraient prêts à se faire vacciner. Ce taux est de 55% chez les 50-65 ans.

Les femmes se montrent plus réticentes face à la vaccination que les hommes: 48% d’entre elles s’y soumettraient contre 61% des hommes.

Si une majorité de Suisses sont prêts à se faire vacciner sur une base volontaire, ils rejettent en revanche l’idée d’une vaccination obligatoire. Près de deux sondés sur trois (64%) s’y opposent.

Les chiffres helvétiques sont bas en comparaison internationale, relève le Matin Dimanche, qui rappelle que, selon un sondage effectué cet été dans 27 pays, trois personnes sur quatre seraient prêtes à se faire vacciner.

Ces chiffres sont trop faibles pour atteindre une immunité de groupe et stopper l’épidémie, souligne dans la SonntagsZeitung Manuel Battegay, infectiologue et membre de la taksforce de la Confédération. Il plaide pour une campagne de sensibilisation car il est «convaincu que nous pouvons augmenter la volonté de se faire vacciner en fournissant des informations transparentes».

Le sondage a été réalisé du 24 au 27 septembre sur les plateformes numériques des titres de Tamedia. 15’342 personnes de toute la Suisse, dont 4043 Romands, y ont pris part. La marge d’erreur est de plus ou moins 1,4%.

ATS/NXP