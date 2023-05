Concert événement au RKC – Un phénix de la fusion seventies Le violoniste Baiju Bhatt a enflammé mardi 2 mai la scène du Rocking Chair pour fêter son album «People of Tomorrow». Critique. Boris Senff

Baiju Bhatt sur la pochette de son dernier album, un «People of Tomorrow» DR

On ne sait pas très bien par quelle torsion spatiotemporelle le violoniste Baiju Bhatt a retrouvé la source d’un jazz fusion dont les pistes semblaient taries depuis longtemps. Même si le quintet du musicien romand – élu violoniste étranger de l’année 2022 par «Jazz Magazine» – ne compte pas de guitariste (sur scène, car on peut entendre le virtuose Nguyên Lê sur le dernier album), on songe inévitablement au Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin au moment de plonger dans les couleurs d’un jazz qui intègre de nombreux lexiques à ses développements chaleureux.

C’était le cas sur la scène du Rocking Chair de Vevey ce mardi 2 mai, où son quintet Red Sun donnait un concert exceptionnel – avec deux invités de choix: le percussionniste virtuose Cyril Regamey et l’oudiste électrique Amine Mraihi – pour fêter la récente sortie de «People of Tomorrow», dernier album au kaléidoscope musical aussi rutilant que fervent. Tous les participants à cet enregistrement n’étaient donc pas présents – manquait notamment la touffeur tromboniste d’un Robinson Khoury ou les parties chantées de Veronika Stalder ou Raphaëlle Brochet qui évoquent Flora Purim – mais l’esprit y était.

Un violon écumant

Une attitude musicale voyageuse où, entre deux envolées hard-bop, se croisent la frénésie gnawa, une prière sur le Gange ou, pourquoi pas, une gigue de pub irlandais sur un violon écumant. Le quintet, qui comprend Valentin Conus au saxophone, Paul Berne à la batterie, Blaise Hommage à la basse et un Mark Priore virevoltant sur un clavier ruisselant de swing, se montre aguerri dans l’art de faire monter la température en douceur, migrant avec facilité d’une rythmique à l’autre. Plus étonnant, le large éventail de styles et le mélange d’épices de la formation ne lui font jamais perdre le cap d’une musique certes ouverte à tous les effets et à toutes les influences, mais qui parvient à fondre ce métissage dans un lyrisme qui choisit à chaque fois la suavité de l’échange contre la sauvagerie de l’exploit. Un beau moment, acclamé, à la hauteur d’un album soigné.

