Portrait de Frédéric Brodard – Un pied dans la nature, l’autre sur scène Chanteur, danseur, acteur et comédien, cet habitant de Puidoux a été appelé par les paillettes avant de revenir à ses racines. Sylvain Muller

Frédéric Brodard, comédien, acteur, metteur en scène. Patrick Martin

Il y a chez Frédéric Brodard à la fois quelque chose de doux et de lumineux. «Il a gardé son âme d’enfant et affiche quasi en permanence une banane s’allongeant jusqu’aux oreilles», confirme sa meilleure amie et colocataire Sandy Schmid, son «acolyte de vie» comme ils se surnomment. Pas étonnant donc que ce chanteur–comédien–acteur–metteur en scène s’épanouisse dans le monde merveilleux des comédies musicales.

Mais savoir chanter, danser et jouer la comédie ouvre d’autres portes. Alors qu’il vient de mettre en scène la comédie musicale «Into the Woods» de Stephen Sondheim (à découvrir encore une fois le 20 novembre au théâtre Bicubic à Romont), il a récemment expérimenté l’humour dans «Confinage», une Revue romande de La nouvelle Revue de Lausanne. Et vient de tourner un clip avec King Louis Swing Orchestra, une nouvelle formation de musique vintage dansante dans laquelle il tient le rôle du chanteur.