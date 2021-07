Sexuels, moraux, spirituels… – Un plan contre les abus dans l’Église réformée vaudoise Après plusieurs conflits internes et le procès pour pédophilie d’un pasteur, une plateforme est lancée pour recueillir des récits confidentiels. Chloé Din

Vanessa Cardoso

En marge des cultes, ces dernières années, les conflits, le mal-être et les abus n’ont pas épargné la vie de l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud (EERV). L’institution vient d’annoncer deux initiatives dont le but est de protéger à la fois ses collaborateurs et ses ouailles.

D’abord, une plateforme en ligne permettra à toute personne de déposer un récit de manière confidentielle. Victimes, témoins directs et indirects ou proches pourront dénoncer des abus sexuels, moraux ou spirituels commis par un collaborateur. Ces signalements seront recueillis par un groupe dont les membres sont indépendants de l’EERV, notamment des psychologues, des juristes ou des spécialistes de questions religieuses.