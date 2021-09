Dépendance aux jeux d’argent – Un plan jeunesse pour faire face aux risques Les enseignants au contact des apprentis et gymnasiens disposent désormais d’outils pour prévenir les comportements problématiques, notamment en ligne. Raphaël Cand

Casino en ligne ou paris sportifs séduisent en particulier les adolescents et les jeunes adultes. TDG

Avec l’augmentation rapide de l’offre des jeux d’argent disponibles sur le web, les jeunes sont de plus en plus touchés par les risques liés à ce type d’activité. Casino en ligne ou paris sportifs séduisent en particulier les adolescents et les jeunes adultes.

Alors qu’ils ont des revenus limités, ils les perçoivent comme un moyen facile de gagner de l’argent. De plus, leur cerveau étant encore en phase de maturation, ils sont plus susceptibles d’avoir de fausses croyances et de se laisser porter par des impulsions.

C’est le constat que dresse le Programme intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu (PILDJ), ajoutant que «l’âge moyen de la première mise est à 16 ans et la part des jeunes au comportement à risque et problématique a été multipliée par 10 entre 2014 et 2018».