Accord trouvé à Bussigny – Un plan social conclu entre Tamedia et les employés du centre d’impression L’accord est jugé «satisfaisant» par Syndicom. La moitié des employés pourront rester, au terme de négociations portant sur la restructuration présentée en mai.

Le Centre d’Impression Lausanne (CIL) imprime notamment «24 heures» et «Le Temps». Photo Darrin Vanselow LMS 2018 LMS

Un plan social «satisfaisant» a été conclu entre les employés du Centre d’Impression Lausanne (CIL), à Bussigny, et le groupe Tamedia, a appris Keystone-ATS. Une bonne moitié des 130 collaborateurs pourront rester, dans le cadre de l’importante restructuration du CIL prévue dès 2023.

Tamedia avait informé le 4 mai dernier le personnel d’un nouveau modèle de travail en équipe, permettant d’équilibrer les activités de jour et de nuit, en raison de la baisse continue de la charge de travail. «Cela a rendu nécessaire un ajustement du personnel au CIL, site particulièrement touché par le recul de l’activité de jour», rappelle le groupe.

«Il s’agit concrètement de modifications de contrats, de licenciements avec offre d’emploi au Centre d’impression de Berne et de mises à la retraite anticipée. Une consultation a été menée auprès de la commission du personnel jusqu’à fin mai et les différentes mesures ont été prononcées à partir de mi-juin», selon un porte-parole de TX Group, propriétaire de Tamedia.

«Tous les collaborateurs se sont vu offrir une perspective professionnelle au sein de Tamedia dans le cadre d’entretiens personnels. Un nouveau plan social, largement inspiré de la version précédente et complété par des prestations d’accompagnement en cas de changement de lieu de travail, a été conclu début juillet», indique le groupe sans donner de chiffres précis.

Licenciements limités

«Entre 65 et 70 personnes devraient rester sur le site de Bussigny», soit une bonne moitié du personnel, selon le syndicat Syndicom. Celui-ci confirme aussi que chaque employé a reçu une offre de travail. «Et entre les transferts au Centre d’impression de Berne, les départs volontaires et les retraites anticipées, les licenciements à la fin de décembre ont pu être limités», selon un responsable du syndicat.

«Un accord a été trouvé sur les deux ou trois points les plus importants soulevés par la commission du personnel.» Syndicom

Syndicom estime par ailleurs «satisfaisant» le plan social conclu durant l’été. «Les négociations se sont bien déroulées. Un accord a été trouvé sur les deux ou trois points les plus importants soulevés par la commission du personnel», explique le responsable. Il n’y aura pas de déménagements forcés sur le site bernois et les employés refusant ce transfert auront droit au plan social et aux indemnités de départ.

En mai, Syndicom a dit regretter «un nouveau coup porté à la presse papier par le plus grand éditeur de Suisse et que la Suisse romande soit à nouveau pénalisée». Il a souligné que la baisse de volumes était notamment due à des décisions de Tamedia, comme la fin du «Matin» semaine en version papier ou la diminution de la pagination des autres titres.

