Conseil communal de Morges – Un point d’impôt arraché sur l’autel de la stratégie climatique Lors d’une séance extraordinaire, un élu Vert a convaincu une courte majorité d’augmenter le taux d’imposition en faveur de la transition énergétique. Sarah Rempe

Le Vert Pascal Gemperli est à l’origine de la hausse d’un point du taux d’imposition afin de l’allouer à la lutte contre le dérèglement climatique. Odile Meylan

Il est de ces assemblées où l’on sent une atmosphère particulière, où l’enjeu concerne et clive les élus. C’était le cas mardi soir lors du Conseil communal de Morges, convoqué pour ne traiter que d’un seul et unique point: le taux d’imposition.

Pour rappel, le mois dernier, alors que l’Exécutif préconisait la stabilité et que la Commission des finances validait cette position à l’unanimité, Pascal Gemperli (Vert) avait proposé à la surprise générale de hausser le point d’impôt de 67 à 68.

«C’est le moyen le plus sûr d’allouer 850’000 francs exclusivement à la stratégie énergétique.» Une augmentation allouée exclusivement à la transition écologique qui avait fait bondir la droite, le PLR réclamant un second débat après le vote acquis à cette idée (43 pour et 38 contre).