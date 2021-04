Football – Un point et des regrets pour Lausanne-Sport Au terme d’un match passionnant qu’ils ont presque mené de bout en bout, les Vaudois ont dû concéder un nul frustrant contre un bon FC Bâle (3-3). André Boschetti, Lausanne

Lausanne-Sport et le FC Bâle n’ont pas réussi à se départager samedi. freshfocus

Pour la toute première fois de son histoire, le stade de la Tuilière a enfin pu accueillir un semblant de public, samedi. Cent spectateurs enthousiastes qui n’ont pas dû regretter leur soirée même si un excellent Lausanne-Sport a finalement été contraint de concéder le nul dans les dernières minutes d’un passionnant et spectaculaire duel contre un FC Bâle totalement métamorphosé par la cure Patrick Rahmen.

Poussés par des encouragements auxquels ils ne sont plus guère habitués, les Vaudois ont étouffé d’entrée des Bâlois réduits au simple rang de sparring partners. Après moins de quatre minutes de jeu, Mahou (1re et 4e) et Guessand (2e) avaient en effet déjà alerté à trois reprises Heinz Lindner. Loin de se décourager, le LS continuait à monopoliser le ballon et sur une belle balle en profondeur, Hicham Mahou se jouait de Timm Klose avant d’adresser une frappe croisée que le gardien autrichien ne pouvait que regarder filer au fond de ses filets (10e).

Un avantage des plus logiques dont les Lausannois ne se satisfaisaient heureusement pas. Même si leur emprise sur la partie était un peu moins flagrante qu’en début de match, ils cherchaient davantage à doubler la mise qu’à conserver leur maigre avance. Bien leur en a pris puisque, sous pression, Abrashi commettait une faute sur Guessand qui avait le poids d’un penalty. Que Kukuruzovic transformait imparablement (29e).

De 2-0 à 3-3

Le LS s’est-il dès lors senti un peu trop sûr de son fait? Toujours est-il que quelques secondes après avoir cette deuxième réussite, Loosli était surpris par Stocker sur une ouverture bâloise longue et précise. L’ancien international faisait valoir son expérience pour obtenir un penalty dont profitait Cabral pour relancer totalement la partie et les actions du FCB.

Requinqués, les Rhénans dominaient le dernier quart d’une première mi-temps aussi rythmée qu’agréable à suivre. Sans toutefois parvenir à inquiéter sérieusement Mory Diaw.

C’était au contraire le LS qui se ménageait une nouvelle opportunité de creuser l’écart lorsque Cameron Puertas se retrouvait bien placé à une vingtaine de mètres de Lindner après avoir gagné son duel avec Males (43e). Le Lausannois manquait toutefois de peu le cadre. Après une première mi-temps d’une belle intensité, on pouvait s’attendre à voir deux équipes - qui disputaient leur troisième match de la semaine - un peu moins fringantes. Il n’en a rien été, bien au contraire.

Egalisation bâloise à la 85e

Et si Bâle dominait légèrement dans la possession du ballon, c’était le LS qui se procurait les meilleures occasions de reprendre deux longueurs d’avance. En vain puisque Da Cunha (49e), Mahou (59e) et surtout Guessand. Malheureux, l’attaquant français manquait trois grosses opportunités (62e, 68e et 72e) de devenir, en solitaire, le meilleur buteur lausannois.Et comme Bâle répliquait plus souvent qu’avant la pause, le duel tenait plus que ses promesses lorsque Stocker et Cabral profitaient d’une légèreté défensive vaudoise pour égaliser.

Un coup du sort auquel le LS répondait grâce à Boranijasvic (82e) mais le néo-promu ne trouvait plus ni le temps ni l’énergie pour reprendre une nouvelle fois l’avantage après un dernier but signé Stocker (85e).

Télégramme Afficher plus LS - Bâle 3-3 (2-1) Tuilière. 100 spectateurs.

Arbitre: M. Horisberger. Buts: 10e Mahou 1-0, 29e Kukuruzovic (penalty) 2-0, 32e Cabral (penalty) 2-1, 76e Cabral 2-2, 82e Boranijasevic 3-2, 85e Stocker 3-3. LS: Diaw; Loosli, Jenz, Flo (25e Nanizayamo); Boranijasevic, Kukuruzovic (69e Thomas), Puertas, Suzuki (81e Tsoungui); Da Cunha (69e Barès); Mahou (81e Bolingi), Guessand. Bâle: Lindner; Widmer, Cömert, Klose (46e Zuffi), Abrashi; Kasami, Frei; Sene (57e Pululu), Males, Stocker; Cabral.

Avertissements: 31e Loosli, 38e Puertas, 79e Widmer, 80e Stocker, 89e Thomas. Notes: LS sans Turkes, Geissmann, Monteiro, Zohouri, Schmidt ni Zekhnini (blessés). Bâle sans Zhegrova (suspendu), Jorge, Padula, Hunziker, Petretta ni Xhaka (blessés).

