LS toujours sevré de victoire – Un point plus précieux pour le moral que pour le classement Devant grâce à Monteiro à la pause, les Vaudois, qui enregistrent l’arrivée de Simone Grippo, se sont ensuite logiquement fait rejoindre par Lucerne. André Boschetti

Elton Monteiro anticipe Schulz et ouvre la marque sur un corner de Kukuruzovic. Un avantage que les Vaudois ne réussiront pas à conserver mais qui leur permet de marquer leur premier point à l’extérieur face à Lucerne. KEYSTONE

Comme dimanche dernier contre le FC Bâle à la Tuilière, le Lausanne-Sport a quitté la swissporarena lucernoise avec un point et un sentiment mitigé. «Sur l’ensemble de la partie, analyse, à chaud, Cameron Puertas, je crois que nous pouvons être satisfaits de ce nul. Car si nous avons bien maîtrisé la situation pendant près d’une heure, il faut reconnaître que Lucerne nous a été supérieur après avoir égalisé. Cela dit, on peut quand même regretter de ne pas avoir su exploiter quelques belles occasions de creuser l’écart en fin de première mi-temps et au début de la seconde.»