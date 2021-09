Nul heureux du LS à Genève – Un point plus utile pour le moral que pour le classement Le Lausanne-Sport n’a dû qu’à son courage et à un cadeau du Genevois Cespedes de ne pas avoir chuté contre Servette, samedi soir. André Boschetti

Le sentiment des Lausannois était mitigé, samedi soir après la rencontre. Eric Lafargue

Le violent uppercut reçu contre Young Boys mercredi a, comme on pouvait le craindre, laissé de profondes traces dans des têtes lausannoises déjà percluses de doutes, au moment d’aborder, trois jours plus tard seulement, le premier derby lémanique de la saison. Face, de surcroît, à un adversaire – poussé par plus de 11’000 supporters – qui respire la santé et la confiance depuis quelques semaines, le contexte n’incitait pas à l’optimisme, côté vaudois.

Dans de telles circonstances, le point pris par le Lausanne-Sport au Stade de Genève samedi soir tient donc presque du miracle. Fébriles comme jamais et, le plus souvent, incapables de conserver le ballon dans leurs rangs plus de quelques secondes, les Lausannois n’ont eu que leur courage, beaucoup d’application et un engagement physique sans faille pour éviter une nouvelle défaite qui aurait pu avoir de lourdes conséquences au niveau psychologique.