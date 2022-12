Environnement alpin et polaire – Un pôle de recherche voit le jour à Sion Un centre constitué de huit laboratoires dédiés à l’étude des changements climatiques a été inauguré sur le campus sédunois Energypolis.

Le nouveau centre ALPOLE à Sion accueillera huit chaires de l’EPFL, nouvellement créées pour la plupart. EPFL/Olivier Maire

Un nouveau Pôle de recherche sur l’environnement alpin et polaire (ALPOLE) a été inauguré lundi sur le Campus Energypolis à Sion. Constitué de huit laboratoires, ALPOLE est appelé à jouer un rôle international, selon ses concepteurs.

Initié en 2012, le Campus Energypolis, écosystème d’innovation rassemblant l’EPFL Valais Wallis, la HES-SO Valais-Wallis et la Fondation The Ark, continue son développement. L’ouverture d’ALPOLE marque la concrétisation de la deuxième phase de mise en oeuvre de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) dans le canton, ont indiqué les deux institutions dans un communiqué commun.

Parmi les 410 millions de francs octroyés par le Grand Conseil valaisan en faveur du Campus Energypolis, un montant de 58,55 millions de francs a été attribué à la réalisation du bâtiment d’ALPOLE. L’État du Valais et la Ville de Sion ont respectivement déboursé 51,2 et 7,35 millions de francs.

ALPOLE vise à devenir un pôle d’excellence de portée internationale dans la science et l’ingénierie de l’environnement alpin et polaire. Les recherches qui y seront menées portent sur l’étude des changements climatiques à haute altitude et haute latitude, des environnements extrêmement sensibles qui subissent des altérations rapides et qui concernent directement les Alpes valaisannes.

Huit chaires

Il est prévu que le centre accueille huit chaires de l’EPFL, nouvellement créées pour la majorité, pour un total, à terme, de 150 à 180 experts du domaine. Il apportera en outre une base et un soutien solides à l’Institut polaire suisse, déjà installé entre ses murs.

ALPOLE hébergera également une partie des activités du Centre de microscopie électronique (CIME) ainsi que la Direction opérationnelle de l’EPFL Valais Wallis. Le Campus EPFL Valais Wallis compte actuellement 16 unités de recherche, dont 7 chaires financées par le canton du Valais, et emploie près de 220 personnes.

Le 30 novembre dernier, le Conseil d’État valaisan et la Présidence de l’EPFL ont signé un accord de principe concernant la troisième phase d’implantation de l’EPFL dans le canton. Celle-ci portera sur la création d’un Pôle national de recherche, d’innovation et de formation autour de la transition énergétique verte.

ATS

