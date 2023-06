Initiative de SICPA – Un pôle mondial de la confiance est né à Prilly En présence de Guy Parmelin, le Campus Unlimitrust a été inauguré dans le but de favoriser des échanges économiques sécurisés. Alain Detraz

Les bâtiments du campus Unlimitrust de Sicpa, centre mondial dédié a l’économie de confiance, photographiés à Prilly ce mardi 6 juin 2023, jour de l’inauguration. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Après avoir contribué à sécuriser les échanges de monnaie, le leader mondial des encres de sécurité pour billets de banque, SICPA, inaugurait ce mardi son Campus Unlimitrust à Prilly. Ce vaste ensemble immobilier, bâti en partie avec les matériaux de cet ancien site industriel et selon les dernières normes énergétiques accueille désormais plusieurs entreprises et start-up, ainsi que des chercheurs et des collaborateurs de SICPA. L’objectif de ce centre de compétences est de permettre le développement de solutions assurant la confiance – autrement dit, la sécurité – dans les transactions, les interactions et les produits.

À Prilly, ce campus constitue une première mondiale, dédiée à l’émergence d’une véritable communauté autour d’une économie de la confiance. La présence du conseiller fédéral Guy Parmelin et la conseillère d’État Christelle Luisier lors de la cérémonie d’inauguration témoigne de l’importance de ce lancement officiel. Les innovations technologiques contiennent en effet leur lot de risques pour dans les échanges économiques. Le Campus Unlimitrust incarne ainsi «la volonté de SICPA de créer un monde plus sûr et plus fiable pour tous à travers la collaboration et la mise en commun d’expertises multiples», indique le PDG de l’entreprise vaudoise, Philippe Amon.

