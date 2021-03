Afflux de visiteurs – Un policier dédié au tourisme à Lavaux Face à la recrudescence des problèmes liés à la surfréquentation du fameux vignoble en terrasses, l’Association Police Lavaux a décidé de nommer un référent au sein de son effectif. Sylvain Muller

Pour améliorer la cohabitation entre visiteurs et habitants, la Police Lavaux a décidé de se doter d’un délégué aux affaires viticoles et au tourisme. Police Lavaux – image d’illustration

D’ici quelques jours, le corps de Police Lavaux comptera dans ses rangs un délégué aux affaires viticoles et au tourisme. Un homme de terrain spécifiquement chargé de gérer les problèmes de cohabitation entre visiteurs et habitants ou travailleurs de la vigne. Une première en Suisse et vraisemblablement en Europe selon le communiqué publié vendredi matin.

«La pandémie ayant entraîné une forte augmentation de la fréquentation, nous avons estimé nécessaire de nommer un référent.» Jean-Paul Demierre, président du comité de direction de l’Association Police Lavaux.

«On n’a rien contre les visiteurs et les touristes, bien au contraire, assure Jean-Paul Demierre, municipal de police de Bourg-en-Lavaux et président du comité de direction de l’Association Police Lavaux. On les invite à venir profiter de notre belle région, surtout s’ils dégustent en plus un verre de chasselas. Mais une petite part d’entre eux pose parfois des problèmes. Et vu que la pandémie a entraîné une forte augmentation de la fréquentation, nous avons estimé nécessaire de nommer quelqu’un qui connaît très bien la région et servira de référent pour tous les problèmes liés à ce sujet.»

Broche dans les vignes

Si celui du parking sauvage est connu de longue date dans les vignes de Lavaux les week-ends ensoleillés, d’autres sont apparus plus récemment ou se sont développés dans de nouvelles proportions. «Le pire, c’est le littering, estime le président. Mais on a aussi pas mal de problèmes avec des gens qui ne comprennent pas que les vignes sont des parcelles privées. Or, on a déjà vu des gens s’y installer avec des grillades. En avril-mai, lorsque éclosent les jeunes pousses, ces visiteurs peuvent causer de réels dégâts.»

Actuellement, la gestion de la situation se fait conjointement par les guides de Lavaux Patrimoine, qui ne disposent toutefois pas de moyens de coercition pour calmer les visiteurs plus récalcitrants, et les patrouilles de la Police Lavaux qui ont, elles, d’autres missions à effectuer en parallèle. La nomination du nouveau délégué, issu des rangs du corps de police et dont l’identité n’est volontairement pas dévoilée, aura donc aussi pour but de décharger les patrouilles.