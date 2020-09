Royaume-Uni – Un policier tué par balle par un détenu Un homme de 23 ans qui était détenu dans un poste de police à Croydon, au sud de Londres, a abattu un agent dans la nuit de jeudi à vendredi puis se serait tiré dessus, a annoncé ce vendredi la cheffe de Scotland Yard.

Le policier a succombé à ses blessures à l’hôpital, a annoncé vendredi la police londonienne. AFP

Un policier britannique a été abattu dans la nuit de jeudi à vendredi par un homme qui était détenu dans un poste de police dans le sud de Londres, a annoncé la police vendredi. Il s’agit du premier policier en service tué par balle en huit ans.

Le policier est décédé à l’hôpital après s’être fait tirer dessus dans le centre de détention de Croydon, a précisé dans un communiqué la police londonienne, qui a ouvert une enquête pour meurtre.

Le suspect, un homme de 23 ans, a également dû être hospitalisé dans un état critique avec une blessure par balle, alors qu’aucun coup de feu n’a été tiré par une arme de la police, a affirmé celle-ci dans son communiqué.

«Les premiers indices laissent entendre que le suspect se serait tiré dessus», a déclaré la cheffe de Scotland Yard, Cressida Dick, soulignant qu’il «ne s’agissait cependant pas encore d’un fait avéré».

Cressida Dick a présenté «ses plus sincères condoléances» aux proches de la victime, dont l’identité n’a pas encore été révélée, et s’est dite «profondément choquée et attristée» par cet événement.

Plusieurs morts en service

Plusieurs policiers sont morts en service ces dernières années au Royaume-Uni, dont un, Keith Palmer, poignardé lors d’une attaque près du Parlement en 2017 revendiquée par le groupe djihadiste État islamique.

Les derniers policiers à avoir été tués par balle remontaient à 2012, selon un site de la police recensant les agents morts en service.

Le Premier ministre Boris Johnson a réagi sur Twitter, offrant ses «plus profondes condoléances à la famille, aux amis et aux collègues» de la victime. «Nous avons une dette énorme à l’égard de ceux qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité», a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, s’est dite «profondément choquée et attristée».

AFP/NXP