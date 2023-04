Infrastructures routières et ferroviaires – Un pont à 50 millions gommera des virages entre Gryon et Villars La route entre les deux stations va être réaménagée grâce à la construction d’un ouvrage, où circulera aussi la ligne du BVB. Rail et route seront séparés. Christophe Boillat

Les travaux préparatoires du futur pont de La Barboleuse (image de synthèse) vont débuter. Ils seront achevés en octobre 2026. © INGPHI/DGMR

On en parle depuis des années, mais on entre désormais dans le vif du sujet. La sinueuse route cantonale 719 de La Barboleuse, sur la commune de Gryon, à Villars, commune d’Ollon, va être réhabilitée. Le tracé actuel, long de 550 m et sur lequel circulent 2500 véhicules par jour, est endommagé. Les infrastructures ne sont plus aux normes. Un glissement de terrain a été constaté. La chaussée est dégradée. Idem pour les fondations qui datent des années 1900, et les estacades édifiées au mitan du XXe siècle, les dernières en 1983. Sur le même axe circule la ligne du Bex-Villars-Bretaye (BVB) gérée par les Transports publics du Chablais (TPC).