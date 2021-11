Entre Gryon et Villars – Un pont puis un tunnel sécuriseront le rail Empruntée par le train et la voiture, la route cantonale qui relie les deux villages constitue un point noir. Un premier tronçon sera assaini prochainement. David Genillard

Entre Villars et Arveyes, le train et la voiture cohabitent avec difficulté. Chantal Dervey

De mémoire, la route cantonale qui relie Gryon à Villars n’a jamais été le théâtre d’un grave accident impliquant une rame du Bex-Villars-Bretaye (BVB). «Mais il y a eu des touchettes et il arrive que nos mécaniciens se trouvent nez à nez avec une voiture à la sortie d’un virage», témoigne Grégoire Praz, directeur des Transports publics du Chablais. Le Département des infrastructures et des ressources humaines (DIRH) en convient, «ce tronçon présente des défauts de tracé et de visibilité. L’absence de séparation entre le train et la route sur ce tracé particulièrement sinueux ne permet pas de garantir un niveau suffisant de sécurité.»