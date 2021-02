États-Unis – Un porte-parole de Biden suspendu pour avoir menacé une journaliste TJ Ducklo, l’un des adjoints de la porte-parole de la Maison-Blanche, a eu une «conversation houleuse» avec une journaliste du média américain «Politico». Il a été suspendu pendant une semaine.

TJ Ducklo avait été questionné sur sa relation intime avec une autre journaliste lorsque la conversation a dérapé. Keystone/Patrick Semansky

Un porte-parole de Joe Biden a été suspendu vendredi pour une semaine. Il a menacé une journaliste et tenu des propos sexistes à son égard lors d’un échange téléphonique.

TJ Ducklo, 32 ans, qui faisait partie de l’équipe de campagne de Joe Biden, a rejoint la Maison-Blanche, devenant l’un des adjoints de Jen Psaki, porte-parole de l’exécutif américain. «Je vais vous détruire», aurait-il notamment déclaré à cette journaliste de «Politico», Tara Palmeri, selon le récit de l’incident fait par «Vanity Fair».

Cette dernière l’avait contacté pour l’interroger sur sa relation intime avec une autre journaliste, Alexi McCammond du site Axios, et les questions éthiques que cela pourrait soulever. «TJ Ducklo s’est excusé auprès de la journaliste avec laquelle il a eu une conversation houleuse concernant sa vie personnelle», a réagi Jen Psaki.

«Il est le premier à reconnaître que son comportement n’était pas à la hauteur des standards fixés par le président», a-t-elle ajouté. Le jour même de son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden avait publiquement averti ses équipes qu’il ne tolérerait aucun dérapage.

Jen Psaki photographiée le 12 février 2021 à la Maison-Blanche. Keystone

«Je vous virerai sur-le-champ»

«Je ne plaisante pas quand je dis cela: si vous travaillez avec moi et que je vous entends traiter un collègue avec manque de respect, ou être méprisant, je vous promets que je vous virerai sur-le-champ», avait-il lancé.

Interrogée lors de son point de presse quotidien sur le décalage entre cette promesse présidentielle et la sanction relativement clémente – une semaine de suspension – décidée à l’encontre de son adjoint, Jen Psaki a esquivé. «Cela n’arrivera plus. Et cela ne sera pas toléré à la Maison-Blanche», a-t-elle répondu.

ATS