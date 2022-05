Justice de l’Est vaudois – Un postier corrompu a permis une vaste escroquerie Un collaborateur de La Poste avait confié une clé ouvrant les boîtes aux lettres jaunes de la région lausannoise. Des escrocs s’en sont servis pour détourner de l’argent. Flavienne Wahli Di Matteo

Les boîtes jaunes de La Poste ont été visitées à Lausanne en été 2021, grâce à une clé prêtée par un postier, qui vient d’être condamné. CHRIS BLASER

Ce postier avait eu la faiblesse de se laisser soudoyer pour confier à un quidam une clé particulièrement précieuse: celle qui ouvre toutes les boîtes aux lettres jaunes de Lausanne.

Approché en juin 2021 par une vague connaissance, il avait accepté de lui prêter la fameuse clé à plusieurs reprises, contre espèces sonnantes et trébuchantes. Permettant à cet homme d’accéder au contenu des boîtes où chacun glisse en toute confiance et confidence des enveloppes au contenu potentiellement sensible.