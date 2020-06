Aliments gras ou sucrés – Un postulat s’attaque à la publicité pour les enfants La surveillance actuelle se fait sur une base volontaire. Suffisant pour éviter d’influencer les plus petits? La conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle en doute. Elle demande de le vérifier. Caroline Zuercher

Laurence Fehlmann Rielle veut protéger les enfants des publicités pour des aliments gras ou sucrés. Elle souligne qu’en Suisse, près d’un enfant sur cinq est obèse ou en surpoids. KEYSTONE

Il faut protéger les enfants des publicités contre les produits trop gras ou trop sucrés! C’est en substance l’appel lancé par Laurence Fehlmann Rielle (PS/GE), dans un postulat qui sera débattu ce 18 juin au Conseil national. Le contenu de ces réclames fait l’objet d’une autorégulation de la branche. La Genevoise doute que ce soit suffisant. Elle demande au gouvernement de vérifier si ce système est efficace et, si nécessaire, de prendre d’autres mesures.

«Les enfants représentent une cible importante car ils sont influençables et restent des clients fidèles», argumente Laurence Fehlmann Rielle. Elle ajoute que l’obésité et le surpoids touchent près d’un enfant sur cinq dans notre pays. Ce qui engendre «non seulement beaucoup de souffrance et d’exclusion sociale, mais aussi des coûts élevés pour la société». En août 2018, le Conseil fédéral a soutenu son postulat. Gregor Rutz (UDC/ZH) s’y est toutefois opposé: le parlement va donc se prononcer.

Depuis 2010, des fabricants de produits alimentaires et de boissons se sont regroupés au sein du mouvement Swiss Pledge. Ses membres (Coca-Cola, Danone, Intersnack, Kellogg’s, Mars, McDonald’s, Nestlé, Pepsico, Rivella AG, Unilever et Zweifel) s’engagent à réduire la publicité s’adressant aux moins de 12 ans et à la limiter à des produits répondant à des critères nutritionnels.

Selon Laurence Fehlmann Rielle, le problème est que les entreprises restent maîtresses du système. «Elles agissent sur une base volontaire. Avec une obligation, tout le monde serait soumis à des règles claires», argumente-t-elle. Elle précise que les critères pour définir les aliments sains sont inférieurs à ceux retenus par l’Organisation mondiale de la santé. Et demande que les effets de cette initiative soient contrôlés chaque année par des experts indépendants. «Aujourd’hui, ils sont payés par l’industrie.» Elle aimerait enfin plus de transparence dans le système, pour savoir notamment combien et quels types de publicités passent durant les émissions destinées aux enfants. «Les chiffres qui nous sont fournis portent sur l’ensemble des programmes.»

Laurence Fehlmann Rielle La socialiste genevoise est l’auteure du postulat qui sera débattu ce jeudi 18 juin au Conseil national. Services du parlement

Son postulat est salué par Barbara Pfenniger, responsable alimentation à la Fédération romande des consommateurs (FRC), qui se bat de longue date contre ce marketing. «Une étude que nous avons réalisée en 2011 montrait que ces publicités étaient trop nombreuses, et cela même de la part des entreprises qui s’étaient engagées à s’autoréguler. Il faudrait refaire une telle enquête pour savoir ce qu’il en est aujourd’hui. Nos politiques pourront ensuite décider sur cette base s’il y a lieu d’agir ou pas.»

«Exigences satisfaites»

«Les exigences de ce postulat sont déjà satisfaites par les membres de Swiss Pledge», répond Pia Lehmann, porte-parole du programme volontaire. Les critères servant à définir les aliments admis à la publicité? Elle explique qu’ils ont été renforcés et correspondent à ceux appliqués par les entreprises dans le reste de l’Europe et développés avec des scientifiques. Ceux-ci sont valables toute la journée, y compris durant les heures où passent des émissions pour enfants, et sont contrôlés par Media Focus, un institut indépendant. «Ce respect des engagements est vérifié dans les spots TV, dans la presse jeunesse, sur les sites internet des marques et sur les réseaux sociaux», assure Pia Lehmann. En 2019, la conformité des membres de Swiss Pledge à ces critères oscillait entre 94% et 99%, suivant le type de média. La porte-parole admet que des acteurs de la branche alimentaire ne se sont pas engagés. «Mais nous sommes en négociations avec d’autres entreprises et il vaut mieux continuer avec cet engagement volontaire plutôt que de vouloir imposer des règles.»