Bilan 2020 – Un potentiel d’amélioration pour Ruag international et Ruag Suisse Ruag International et Ruag Suisse ont rencontré des difficultés à cause de la crise du Covid-19. Le Conseil fédéral se dit satisfait des résultats suisses.

La perte consolidée de Ruag International s’élève à 219 millions de francs. Keystone/Urs Flueeler

Ruag International n’a pas rempli ses objectifs financiers en 2020, notamment en raison de la pandémie, et Ruag Suisse peut améliorer ses prestations fournies à l’armée. Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport du conseil d’administration de la société qui chapeaute les deux entités.

La pandémie a compliqué les affaires de BGRB Holding SA, qui chapeaute Ruag International et Ruag Suisse, deux entités séparées depuis le début 2020. Si son impact sur Ruag Suisse, qui sert de centre de compétences à l’armée suisse pour le matériel et l’exploitation, a été à peine perceptible, le recul du trafic aérien a fortement détérioré les résultats et les perspectives de Ruag International, souligne le Conseil fédéral jeudi dans un communiqué.

Perte de 219 millions

La perte consolidée de Ruag International s’élève à 219 millions de francs. Elle découle principalement de la baisse des ventes liée à la pandémie.

Les résultats financiers de Ruag Suisse sont satisfaisants, relève le Conseil fédéral, qui a pris connaissance du rapport vendredi dernier.

Le gouvernement estime toutefois qu’il existe un potentiel d’amélioration dans les domaines des prestations fournies à l’armée et de l’innovation. Pour l’exercice 2020, la distribution de dividendes se limite aux bénéfices de Ruag Suisse dans le domaine de l’immobilier.

Durant l’exercice sous revue, la dissociation en deux sous-groupes a pu être largement achevée. Sur les plans organisationnels, juridique et informatique, Ruag International et Ruag Suisse sont séparés. Les actifs et les passifs ont été répartis dans le cadre de la division du patrimoine.

