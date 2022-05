Canton de Bâle-Campagne – Un pouce coupé trouvé derrière un immeuble à Birsfelden La police a découvert mardi le pouce d’une main droite près d’un container à ordures. Une enquête est en cours.

Les policiers ignorent encore dans quelles circonstances ce pouce a été sectionné et comment il est parvenu à l’endroit où il a été découvert. (Photo d’illustration) KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

La police de Bâle-Campagne a fait une découverte étrange mardi derrière un immeuble à Birsfelden (BL). Elle y a trouvé le pouce sectionné d’un être humain. Une enquête est en cours pour établir les faits et leurs circonstances.

Les policiers ont trouvé le pouce d’une main droite peu après 12h, non loin d’un container à ordures, à l’arrière du bâtiment qui comprend aussi un restaurant. On ignore encore dans quelles circonstances ce pouce a été sectionné et comment il est parvenu à l’endroit où il a été découvert, indique mercredi la police de Bâle-Campagne.

Une enquête associant le Ministère public a été ouverte. Un appel à témoins a été lancé.

ATS

