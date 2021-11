Au Grand Conseil, réussir son année présidentielle, c’est avant tout bien conduire les débats parlementaires. L’exercice se répète tous les mardis en direct sur le web.

Chaque internaute peut se faire une idée en comptant le nombre de cafouillages, de lapsus, de bourdes commis par celui qui occupe le perchoir, le siège central qui surplombe le Conseil d’État. La masse des députés est prompte à maugréer contre une personnalité trop clivante.

Juste à côté du siège présidentiel se tient le secrétaire général du Grand Conseil. Sans lui, nombre de présidents, purs produits du système de milice, ne seraient pas grand-chose dans le dédale institutionnel ou face aux bourrasques de l'actualité.

Ce n’est pas pour rien que la fonction de secrétaire général a été revalorisée, son salaire fixé à la hauteur des plus hauts commis de l’État, ni que le secrétariat s’est étoffé ces dernières années.

Pourtant, le premier citoyen ne peut pas se contenter, comme la plupart le font, de mener correctement l’assemblée, dans l’angle mort de la politique cantonale. Il doit aussi publiquement incarner les valeurs démocratiques dans toute leur amplitude. Certains l’oublient. La plupart réussissent, même quand leurs ambitions politiques dépassent le cadre limité d’un parlement cantonal.

«Le premier citoyen ou la première citoyenne doit aussi incarner les valeurs démocratiques dans toute leur amplitude.»

Chaque mois de septembre, une fête présidentielle pimpante, voire onéreuse, est organisée. C’est la journée la plus plaisante de l’année politique. Cela fait partie des coutumes de notre petite république vaudoise et c’est un des rares moments où les autorités s’attablent ensemble, sous des regards extérieurs incrédules, narquois ou bienveillants.

Mais l’indulgence pour les politiciens de milice a ses limites. Il leur est inutile de pleurnicher pour regretter les temps lointains où on pouvait rabaisser les Noirs et les femmes sans risquer un retour de flamme. Les affaires qui ont sali l’institution parlementaire en moins de deux ans le prouvent. Le parlement ne peut échapper à la moralisation, y compris pour le premier de ses membres.

Refuser toute réflexion pour mieux choisir celui qui symbolise la citoyenneté vaudoise, comme le Grand Conseil l’a fait en juin, est une erreur. Il y a encore du chemin à faire pour s’assurer que le premier citoyen ne soit pas le dernier des incapables.

