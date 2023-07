Conseil fédéral – Un premier candidat se lance dans la succession Berset Mustafa Atici est le premier socialiste à sortir du bois. Conseiller national de Bâle-Ville et Kurde d’origine, il veut porter la voix des segundos. Florent Quiquerez - Berne

Mustafa Atici, conseiller national (BS/PS). KEYSTONE

On a cherché et on n’a pas trouvé. Après l’annonce du retrait d’Alain Berset, le nom de Mustafa Atici (PS/BS) n’est apparu nulle part dans la longue liste des papables potentiels. C’est pourtant lui qui, le premier, est monté sur le ring. C’est dans le média local bâlois Prime News que le conseiller national socialiste a acté sa candidature. «J’ai les qualités requises pour être conseiller fédéral.»

Né en 1969 en Turquie, d’origine kurde, Mustafa Atici arrive en Suisse en 1992 pour suivre des études en sciences économiques à l’Université de Bâle. Il crée ensuite plusieurs entreprises dans la restauration et travaille également dans l’import-export. Marié et père de deux enfants, il se fait nationaliser en 2001 et adhère dans la foulée au Parti socialiste de Bâle-Ville.

«Les personnes issues de la première et de la deuxième génération représentent près de 40% de la population de ce pays, mais leurs préoccupations ne sont guère prises en compte.» Mustafa Atici (PS/BS)

Son ascension politique est alors fulgurante. Quatre ans plus tard, il entre au Législatif cantonal et sera réélu à deux reprises, en 2009 et 2013. En 2015, il prend la tête du mouvement PS Migrant-es Suisse. En 2019, il entre au Conseil national, où il siège depuis dans la Commission de la science, de l’éducation et de la culture.

Visibilité nationale

Profilé notamment sur les questions de formation et d’égalité des chances, il rappelle dans sa candidature à la candidature que «les personnes issues de la première et de la deuxième génération représentent près de 40% de la population de ce pays, mais leurs préoccupations ne sont guère prises en compte». Pour lui, «une personne qui a été confrontée à ces problèmes dans sa propre expérience les représenterait bien».

Au-delà du symbole que représenterait son élection au Conseil fédéral – et qui pourrait pousser une partie des membres du groupe socialiste à lui faire faire un premier tour de piste –, Mustafa Atici n’a guère de chances de se mêler à la course des favoris. Mais en se déclarant le premier, alors que les poids lourds que sont Daniel Jositsch (ZH), Jon Pult (GR) ou Beat Jans (BS) continuent de réfléchir, il s’offre une visibilité au niveau national qu’il n’a jamais eue jusqu’à présent. Il booste aussi ses chances d’être réélu cet automne.



