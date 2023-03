Canton de Neuchâtel – Un premier cas confirmé de grippe aviaire sur un oiseau sauvage Une mouette qui avait été trouvée morte au bord du lac de Neuchâtel a été diagnostiquée positive ce mardi.

Toute personne trouvant un oiseau sauvage mort est invitée à ne pas le toucher et à prévenir le service concerné de l’État (photo d’illustration). KEYSTONE

Le canton de Neuchâtel est à son tour confronté à son premier cas de grippe aviaire H5N1, une maladie qui marque son retour après plus de six ans d’absence. Une mouette trouvée morte au bord du lac à Neuchâtel a été diagnostiquée positive mardi.

D’autres volatiles découverts sans vie le long du littoral sont en cours d’analyse, a indiqué mercredi la Chancellerie d’État. L’apparition de la grippe aviaire rappelle l’importance d’appliquer les mesures de prévention ordonnées nationalement en novembre, notamment éviter les contacts entre oiseaux sauvages et domestiques.

Les mesures ont pour objectif de protéger la volaille domestique de la transmission du virus de la grippe aviaire par l’avifaune et à empêcher sa propagation au sein du cheptel avicole suisse, précise le communiqué. Avant Neuchâtel, la maladie a été diagnostiquée en Suisse alémanique, au Tessin et dans le canton de Vaud.

La souche du virus de la grippe aviaire H5N1 n’est transmissible à l’être humain que dans de rares cas et à la suite de contacts étroits. Pour des raisons usuelles d’hygiène et de précaution, toute personne trouvant un oiseau sauvage mort est invitée à ne pas le toucher et à prévenir le service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN).

ATS

