Pandémie de Covid-19 – Un «premier cas probable» du variant Omicron détecté en Suisse L’OFSP a annoncé ce dimanche qu’une personne revenue d’Afrique du Sud il y a une semaine pourrait être porteuse du nouveau variant.

L’aéroport de Zurich (photo d’illustration). KEYSTONE/Ennio Leanza

Les autorités sanitaires suisses ont annoncé ce dimanche la découverte d’un «premier cas probable» du variant Omicron du coronavirus en Suisse sur une personne revenue d’Afrique du Sud.

«Premier cas probable du variant Omicron en Suisse chez une personne revenue d’Afrique du Sud il y a environ une semaine. Le séquençage apportera des certitudes dans les jours à venir», a indiqué l’Office fédéral de la santé, dans un tweet.

L’Organisation mondiale de la santé a classé ce nouveau variant comme «préoccupant». Il présente «un risque accru de réinfection» par rapport aux autres variants dont le Delta, dominant et déjà très contagieux.

En dépit des appels de l’OMS pour que les frontières restent ouvertes, plusieurs pays mettent en place des restrictions de voyages. La Suisse a également durci les conditions d’entrée pour les voyageurs en provenance d’Afrique australe et d’autres pays pour ralentir la propagation du nouveau variant dans le pays alpin.

Tous les vols en provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, d’Eswatini, du Lesotho, du Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe sont interdits pour une durée indéterminée. Une réglementation d’exception s’applique aux Suisses et aux personnes titulaires d’un titre de séjour.

En outre, les personnes entrant en Suisse en provenance de cette région, mais aussi de Hong Kong, d’Israël, de Belgique, de Tchéquie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d’Egypte et du Malawi doivent présenter un test Covid-19 négatif et se placer en quarantaine durant dix jours. Il en ira de même pour les personnes entrant en Suisse depuis l’Angola, l’Australie, la Zambie et le Danemark, a indiqué l’Office fédéral de la santé ce dimanche.

65% des Suisses vaccinés

La Suisse, pays de quelque 8,6 millions d’habitants, compte plus de 980’000 cas et plus de 11’000 morts. Avec environ 65% de la population qui est entièrement vaccinée, le pays alpin est en retard par rapport à d’autres pays d’Europe de l’Ouest.

Tout comme le reste de l’Europe, la Suisse connaît une flambée des infections. Mais contrairement à d’autres pays, le gouvernement a refusé pour l’instant de durcir les mesures de lutte au plan national. Le ministre de la Santé, Alain Berset a toutefois averti ce dimanche que l’apparition du variant Omicron pouvait «avoir des conséquences sur la conduite de la lutte contre la pandémie».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.