Aubonne et Montherod – Un premier conseil fusionné qui restera dans les annales Depuis le 1er janvier, Aubonne et Montherod ne forment plus qu’une seule commune. L’organe délibérant s’est réuni pour la première fois. Sarah Rempe

Luc-Etienne Rossier conserve la syndicature d’Aubonne jusqu’au 30 juin alors que son ancien homologue de Montherod Claude Ioset est désormais municipal durant cette période de transition. Vanessa Cardoso

À coup sûr, les conseillers et municipaux se souviendront de ce premier Conseil communal fusionné. Les fortes chutes de neige ont en effet rendu périlleuse pour certains la descente de Montherod à Aubonne. Mais les Montherolis tenaient à être présents pour cette première séance après l’union officielle des deux villages du district de Morges. «On se réjouit de faire connaissance avec nos nouveaux camarades», lançait tout sourire Gérard Ferry, élu aubonnois.

Au moment de prendre place, on se rassemble selon les affinités. Les citoyens du plus petit des deux villages se retrouvant logiquement du même côté de la salle. Une salle pas beaucoup plus remplie que d’habitude (59 conseillers), un bon nombre d’absences étant à relever (30 au total). La première séance de l’histoire de la nouvelle commune peut alors débuter, dirigée par le vice-président Olivier Gétaz. «Notre présidente a été victime d’un accident durant ses vacances à la neige, informe-t-il d’emblée. Elle va bien, mais doit rester dans son canapé, elle me charge de vous transmettre ses meilleurs vœux pour 2021.»

Assemblée inédite à ce moment de l’année, les conseils reprenant généralement dans le courant de février, elle est néanmoins essentielle afin de valider l’arrêté d’imposition et le budget de la commune d’Aubonne.

Nouvelle Municipalité

C’est du côté de l’Exécutif que le changement est le plus marquant, du moins du point de vue visuel. En effet, une belle «tablée» fait face à l’assemblée, distanciation sociale oblige. Les «sept sages», deux municipaux de Montherod ayant rejoint l’équipe aubonnoise en place, conformément à la convention de fusion, n’auront pas trop de travail durant les deux heures de plénum. Les points à l’ordre du jour ne sont pas sujets à controverse et ni le taux d’imposition ni le budget ne provoquent de gros débats.

L’histoire retiendra que la première décision votée par le Conseil communal d’Aubonne est de type environnemental puisqu’il s’agit d’un préavis de 300’000 francs pour la réalisation de travaux pour la renaturation du ruisseau de l’Armary, propriété de la Commune.

Après la clôture de la séance, les conseillers du bourg et ceux de Montherod ont pris le temps de discuter afin de faire connaissance, regrettant «l’interdiction de trinquer». Du côté de l’Exécutif, on se montrait satisfait. «Si entre municipaux, nous avons beaucoup collaboré pour la mise en œuvre de la fusion et que, par conséquent, nous nous connaissons déjà bien, il est plaisant de voir tous les conseillers réunis», relevait Claude Ioset, ancien syndic de Montherod et désormais municipal de la nouvelle commune. Pour Luc-Etienne Rossier, syndic, on se réjouit de la suite. «Nous avons eu deux séances de Municipalité depuis le début de l’année, on a hâte de continuer et de travailler ensemble. Avant de passer la main au mois de juillet.»

Et nul doute que ce mariage a de beaux jours devant lui puisque neuf personnes sont sur les rangs pour les quatre sièges alloués à Aubonne et deux Montherolis se disputeront la place qui leur est réservée. À noter que les deux syndics des anciennes entités ne se représenteront pas.