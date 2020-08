Neuchâtel – Un premier parc éolien espéré dans cinq ans Le parc éolien du Crêt-Meuron, qui est le plus avancé sur sol neuchâtelois, pourrait être inauguré au mieux en 2025, car plusieurs oppositions sont en cours de traitement.

Plusieurs projets de parcs éoliens en stand-by dans le canton de Neuchâtel. Keystone/photo d’illustration

Le parc éolien du Crêt-Meuron, c’est pas encore pour demain. Des oppositions bloquent le projet.

Une démarche est en cours du côté de l’Office fédéral de la culture pour traiter de la compatibilité du label UNESCO de La Chaux-de-Fonds et du Locle avec la construction de ce parc, a indiqué lundi le Conseil d’Etat en réponse à une interpellation du député Vert’libéral Maxime Auchlin. Le canton précise que cela intervient plusieurs années après que le projet a fait l’objet d’une consultation des instances fédérales.

Dans sa réponse, le Conseil d’Etat a ajouté «que le concept éolien neuchâtelois sur lequel la population a voté très favorablement prévoit qu’il n’y a pas d’implantation d’éoliennes à l’intérieur de la zone tampon UNESCO autour des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, limite la hauteur des éoliennes du Crêt-Meuron à 100 mètres de hauteur totale et exclut les sites du communal de La Sagne et de Pouillerel». Le parc aurait sept turbines pour quelque 10 GWh/an.

Le site pourrait être inauguré en 2025, si la procédure dure environ quatre ans jusqu’au Tribunal fédéral et que les travaux durent un à deux ans. Cela, «pour autant bien sûr que la procédure de raccordement électrique, qui est de compétence fédérale, suive le même calendrier», a ajouté le canton.

La même échéance, dans le meilleur des cas, pour le site de la Montagne de Buttes, mis à l’enquête publique en juin 2016 et qui fait l’objet de plusieurs oppositions. Le parc prévoit 19 éoliennes pour 100 GWh/an. Le Conseil d’État a traité les oppositions au plan d’affectation cantonal. Ces décisions ont été contestées devant le Tribunal cantonal qui traite actuellement les recours.

Votation à Sonvilier (BE)

Le site du Mont de Boveresse, qui prévoit un maximum de 18 éoliennes pour une production de 100 GWh/an, est en stand-by. La commune de Val-de-Travers et les promoteurs se sont mis d’accord pour le développer dans un second temps «pour donner la priorité au site de la Montagne de Buttes, faire le point sur l’impact du premier site et vérifier son acceptation par la population», a expliqué le canton.

Le site de la Joux du Plâne, rebaptisé Quatre Bornes, au pied de Chasseral et à cheval sur Berne et Neuchâtel, est en cours de procédure. Il prévoit trois éoliennes sur territoire neuchâtelois et sept côté bernois. Cinq oppositions ont été déposées côté neuchâtelois et à Sonvilier (BE), une votation va intervenir le 27 septembre. Une inauguration est attendue au mieux en 2025.

Le site du Mont Perreux, qui prévoit un maximum de dix éoliennes pour une production de 40 GWh/an, à l’instar du site du Mont de Boveresse, est mis en attente par la commune de Val-de-Ruz et les promoteurs afin d’évaluer les impacts du site des Quatre Bornes et de l’acceptation de la population.

ATS/NXP