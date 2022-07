Inquiétudes salariales – Un premier pas franchi entre La-solution.ch et ses collaboratrices La séance qui a réuni mercredi la direction du leader privé des soins à domicile et le syndicat SSP-Vaud a permis un échange positif. De quoi rassurer les employées. Frédéric Ravussin

La-solution.ch est la plus grande organisation de soins et d’aide à domicile privée du canton. JEAN-PAUL GUINNARD

«On va dans le bon sens.» Il ne faut que six petits mots à la secrétaire syndicale du SSP-Vaud, Vanessa Monney, pour résumer l’avancée positive de la situation dans laquelle se trouvent depuis plusieurs semaines les soignantes de La-solution.ch. Plusieurs terrains d’entente ont pu être trouvés mercredi, à la suite de la rencontre qui a réuni les représentants du syndicat, d’une part, et la directrice, la présidente du conseil d’administration et l’avocat de la plus grande organisation de soins et d’aide à domicile privée du canton d’autre part.