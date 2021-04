Santé publique en Suisse – Un premier pas vers une régulation du marché du cannabis La commission de la santé publique du Conseil national a donné suite à une initiative parlementaire proposant de réguler le marché du cannabis plutôt que de l’interdire. L’objectif est notamment de mieux protéger les consommateurs.

Pour l’auteur de l’initiative, l’actuelle interdiction du cannabis agit de manière insuffisante. KEYSTONE/Christian Beutler

La Suisse devrait réguler le marché du cannabis plutôt que l’interdire. La commission de la santé publique du Conseil national a donné suite par 13 voix contre 11 et une abstention à une initiative parlementaire de Heinz Siegenthaler (Centre/BE).

En régulant de manière détaillée le marché et en le contrôlant, au lieu d’interdire le cannabis, on crée des prescriptions cohérentes et plus conformes à la réalité sociétale, soulignent les services du Parlement vendredi. L’objectif est notamment de mieux protéger la jeunesse et les consommateurs.

Pour l’auteur de l’initiative, l’actuelle interdiction du cannabis agit de manière insuffisante: la consommation ne diminue pas, le marché noir se développe et il n’y a aucun contrôle de la qualité, ni a fortiori de protection des consommateurs, écrit Heinz Siegenthaler.

Heinz Siegenthaler KEYSTONE/Gaetan Bally

Selon lui, la distinction entre le cannabis et les «drogues licites» ne repose pas sur des bases scientifiques récentes, «d’autant que la nocivité du tabac et de l’alcool n’est pas moindre». Les arguments utilisés tiennent de moins en moins sur le plan moral et juridique.

Si la commission du Conseil des États donne également son feu vert, l’élaboration d’un projet de loi prendra du temps, avertit la commission. Celle-ci souhaite se fonder sur les projets pilotes menés à propos de la consommation de cannabis à des fins non médicales.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.