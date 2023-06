Promotions en cascade – Un printemps de rêve pour le football vaudois De la Challenge League à la 2e ligue inter, six clubs du canton sont passés à l’échelon supérieur. Un simple concours de circonstances ou le fruit d’un travail de qualité? André Boschetti

Sacré champion de Suisse de Challenge League devant le LS et le SLO, Yverdon Sport est la meilleure équipe du canton de cette inoubliable saison 2022-2023 pour le football vaudois. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les années se suivent et ne se ressemblent heureusement pas pour les clubs vaudois. Alors que la saison 2021-2022 avait été marquée par les traumatisantes relégations du Lausanne-Sport en Challenge League et du Team Vaud M21 en 2e ligue inter, sans oublier celle, plus attendue, d’Azzurri Lausanne en 2e ligue inter – avec la seule promotion de Concordia Lausanne en 1re ligue pour atténuer un triste bilan - ce printemps 2023 est de ceux dont on se souviendra longtemps dans le canton.